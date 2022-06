Espetáculo marca o encerramento das comemorações de aniversário da Assembleia de Deus

Um culto de gratidão realizado na noite desta terça-feira (21), encerrou as comemorações de aniversário pelos 111 anos de fundação da Assembleia de Deus na capital paraense. A programação reuniu fiéis no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus para a reapresentação do espetáculo que contou a história da denominação, além da apresentação de um depoimento de Johan Jordeskog, atual pastor da Salem Church, Igreja que enviou os missionários e fundadores Daniel Berg e Gunnar Vingren para Belém.

A apresentação, que também foi realizada no último sábado (18), foi dividida em vários atos, relembrando a história da Assembleia de Deus ao longo dos anos, com a participação de crianças, jovens, adultos e idosos. Cantores e cantoras individuais ou em dupla se apresentaram durante a festa, com músicas alegres e até dançantes, reverenciando à Palavra de Deus, à Bíblia e os 111 anos. O espetáculo cênico musical foi escrito e dirigido pela Pastora Rebekah Câmara. Ao todo, cerca de 6.500 pessoas estiveram envolvidas na organização do evento.

"Todo ano nós contamos um pouquinho da nossa história, talvez, de todos esses anos, hoje, nós tenhamos o maior grupo de pessoas envolvidas com este evento", pontuou o pastor Philipe Câmara, um dos lideres da igreja.

As apresentações cênicas já são tradicionais nas comemorações de aniversário da denominação que sempre busca retomar a história de fundação. Este ano o evento focou na história de Daniel Berg, missionário que saiu da Suécia, passou pelos Estados Unidos e chegou ao Pará.

A técnica de enfermagem Luzinete Santos, de 46 anos, se orgulha de ser "assembleiana" e não escondia a felicidade de participar da programação. "No sábado eu estava de plantão e não pude assistir ao espetáculo com a minha família, mas como Deus é bom em tudo que faz hoje eu tive a oportunidade de louvar e agradecer pela existência da minha igreja", afirmou.

Após encenar uma das primeiras reuniões da Assembleia de Deus em Belém, Solange Reis, de 57 anos, não conseguiu conter a emoção e foi as lágrimas, mas de felicidade.