'Culto da Gratidão' encerra a comemoração dos 111 anos da Assembleia de Deus

Para finalizar as comemorações dos 111 anos da fundação da igreja Assembleia de Deus, será realizado nesta terça-feira (21), às 19h, o “Culto da Gratidão” no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus. A programação de encerramento terá o mesmo espetáculo feito na noite do último sábado (18), também no mesmo local, além da apresentação de um depoimento de Johan Jordeskog, atual pastor da Salem Church, Igreja que enviou os missionários e fundadores Daniel Berg e Gunnar Vingren para Belém.

Com celebrações tradicionais do aniversário, a apresentação será composta por um coral com cerca de mil mulheres e mais de 200 figurantes e cantores. De acordo com o pastor Philipe Câmara, uma das lideranças da Assembleia de Deus, a reapresentação do evento é para todos os integrantes da Igreja que não puderam acompanhar no último sábado (18).

A representação conta a história da chegada de Daniel Berg e Gunnar Vingren pelo Marajó e as ações da Igreja em missões. O espetáculo cênico musical foi escrito e dirigido pela Pastora Rebekah Câmara.

“A novidade é o depoimento do pastor Jordeskog, direto de Vargon, Suécia”, disse o Pastor Elvis Ribeiro. O depoimento será um presente para os fiéis que todos os anos comemoram a fundação da Igreja, com representações, louvores e demais homenagens.

Eventos realizados:

As programações de aniversário foram realizada neste mês, cuja data da fundação da Igreja é no dia 18 de junho. A primeira programação, realizada no dia 10 de junho, promoveu a confecção de uma edição da Bíblia manuscrita, no qual foi elaborada entre 31.204 pessoas, com objetivo de estimular o estudo do livro sagrado.

No dia 11, foi realizado casamento comunitário, com o matrimônio de 511 casais. De 13 a 15 de junho, foi realizado o projeto Impacto Humanitário em Melgaço, no Marajó, que teve mais de mil voluntários participantes e forneceu a distribuição de mais de 800 cestas básicas, ações de saúde, e a entrega de casas e três templos.

Na manhã do último sábado (18), houve a reconstituição da chegada e trabalho dos pioneiros, realizado na Escadinha do Cais do Porto em Belém. A noite neste mesmo dia, o Centro de Convenções da Igreja recebeu a grande celebração com o espetáculo cênico-musical.

