Assembleia de Deus celebra 111 anos com espetáculo cênico-musical

Um coral de centenas de vozes de mulheres surgiu logo que a cortina foi aberta na noite deste sábado (18), no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus, iniciando o espetáculo cênico-musical de celebração dos 111 anos de fundação da igreja Assembleia de Deus, na capital paraense.

"Hoje, celebramos o dia 18 de junho de 1911", afirmou o pastor Philipe Câmara, uma das lideranças da igreja. Ele explicou que é tradição ter uma grande apresentação para contar a história, e o evento deste último sábado focou na história de Daniel Berg, o missionário que saiu da Suécia, passou pelos Estados Unidos e fundou a Assembleia de Deus, na capital paraense.

O pastor observou que o evento contou com 6.500 pessoas na organização, "Todo ano nós contamos um pouquinho da nossa história, talvez, de todos esses anos, hoje, nós tenhamos o maior grupo de pessoas envolvidas com este evento", observou o pastor Philipe Câmara, voltando-se para o Centro de Convenções, que tem 90 metros de largura por 170 metros de fundos, já quase tomado pelos membros da igreja.

Músicas, vídeos, louvores e homenagens

Cantores e cantoras individuais ou em dupla se apresentaram durante a festa, com músicas alegres e até dançantes, reverenciando à Palavra de Deus, à Bíblia e os 111 anos. Hove danças e o coral de vozes femininas protagonizou uma das mais bonitas exibições da noite, com a harmonia de coreografias de mãos e braços, acenando para o alto.

No palco, o pastor Philipe Câmara fez uma síntese da vida e obra de Daniel Berg, enquanto em grandes telões se via imagens antigas da vila sueca em que o missionário nasceu, entre outras informações da trajetória do pioneiro da igreja.

"A Festa é sua, parabéns assembleianos,este eventos neste ambiente, nós só pudemos agradecer", frisou o pastor Samuel Câmara. Ele liderou uma espécie de momento cívico, chamando ao palco o governador, Helder Barbalho, acompanhado da primeira-dama, Daniela; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Francisco Melo, mais conhecido politicamente como Chicão, e, ainda. o deputado estadual Raimundo Santos e vereadores, a exemplo de Josias Higino.

"Quero aqui festejar os pentecostais, essa obra fantástica, só sendo obra de Deus. Aqui, não tem cansaço, só as bençãos de Deus, agradeço o privilégio do convite", afirmou o governador Helder Barbalho.

Obras físicas e sociais

O governador destacou as obras sociais da igreja, enfatizando o trabalho recente feito no município marajoara de Melgaço, e a presença descentralizada da Assembleia de Deus, nos quatro cantos do Pará. Ele recordou que quando viaja pelos mais longes lugares no interior, em meio a cursos de rios, há um braço da Assembleia de Deus, entre casas humildes.

O preito de Belém também frisou o legado social da igreja. Edmilson Rodrigues agradeceu o carinho e amizade do pastor Samuel Câmara e o parabenizou pela capacidade de construir a obra física da igreja, mas também o trabalho social. "Nenhuma família em Melgaço deixou de receber a visita de um missionário, uma visita de fé", disse o prefeito.

Durante a fala das autoridades públicas, Samuel Câmara também fez uma distinção especial ao pastor Firmino Gouveia, de 74 anos, que durante 29 anos presidiu a Assembleia de Deus, em Belém.

Crianças, adolescentes e idosos participaram das comemorações

A esteticista Tatiane Cabral, de 34 anos, estava com o marido, o mecânico Hélio Cabral, e a filha caçula deles, Darfinny, de 8 anos. Tatiane e o marido afirmaram que tinham orgulho de estar no evento, após dois anos do retorno presencial da festa, suspensa por causa da pandemia da covid-19,

"É uma noite especial, somos privilegiados porque este momento é único. Estamos vendo que Deus foi bom para enviar os missionários a Belém, enviar eles para nós que somos assembleianos. Esta chama não parou e nunca vai acabar. A chama eu traduzo como a fé, o calor humanos e a união dos irmãos'', assinalou Tatiane Cabral, que junto com a família frequenta o templo da Assembleia de Deus - Sol Nascente, no bairro Castanheira.

Pastora da igreja São Silvestre II, no bairro do Jurunas, onde também mora, Miléo Bandeira, 67 anos, estava desde às 6h45, deste sábado, participando das comemorações da igreja. "Eu acordei às 5h30, fui para a Escadinha do Porto, mas antes fizemos um pequeno louvor na Praça do Pescador, almocei na churrascaria Boi de Ouro, pelo aniversário de uma irmã. Foi maravilhoso, um banquete. Fui para casa e voltei para cá para o centro centenário", contou alegre Miléo.

Encerramento nesta terça-feira (21)

As comemorações pelos 111 anos da Assembleia de Deus se encerrarão às 19h30 deste terça-feira (21), em nova apresentação do mesmo espetáculo deste sábado (18). "Como a igreja é muito grande, muitos irmãos, que não puderam acompanhar hoje, vão poder vir na terça-feira", concluiu Philipe Câmara.