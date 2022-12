O 3º domingo do Advento reforça a mudança pessoal na preparação para o Natal

No terceiro domingo do Advento, período em que os católicos se preparam para a celebração do Natal, o Padre Cláudio Pighin falou sobre a importância de São João Batista, o profeta que anunciou a vinda do filho do Deus vivo, o salvador da humanidade, durante a missa dominical celebrada no hall de O Liberal.

“A Igreja nos propõe a palavra de Deus, que nos ajuda a nos preparar para esse grande Advento de Jesus entre nós”, iniciou. E traz a figura de João Batista, que preparou a vinda de Jesus. Mostra como nós também temos que nos preparar para essa chegada”, afirmou.

Pighin detalhou que João Batista se retirou do deserto da Judeia, acabou sendo preso, e, da cadeia, enviou seus discípulos até Jesus para perguntar se ele era realmente o messias. “Jesus respondeu: Vão dizer para João Batista, o maior profeta que teve até agora, que deficientes andam, os cegos enxergam, os leprosos ficam curados e os pobres são evangelizados. Isso significa que, para compreender a presença do messias, de Jesus entre nós, precisamos ser pessoas concretas mudando, transformando a nossa realidade”, acrescentou.

Padre Cláudio Pighin (Igor Mota/ O Liberal)

O padre também comparou esses exemplos de transformação dados por Jesus às obras da Igreja Católica, que seja através da construção de escolas e de hospitais, por exemplo, busca promover o ser humano, além de anunciar as obras de Jesus. “À medida em que conseguimos resgatar o ser humano, nós compreendemos a presença de Deus entre nós”, completou.

O tempo do Advento é formado por quatro domingos de preparação para a celebração do nascimento de Jesus. Este ano, o advento iniciou em 27 de novembro e vai até 24 de dezembro. “Justamente porque o Natal é um evento tão importante, que precisa de uma preparação. A Igreja nos propõe quatro domingos de advento para compreender o grande mistério da vida de Deus na nossa vida”.

Fiéis na missa católica no jornal O Liberal. (Igor Mota/ O Liberal)

Conceição

O transcurso do recente feriado de Nossa Senhora da Conceição, na última quinta-feira, 8, também foi lembrada pelo padre, já que a Imaculada Conceição é a concepção da Virgem Maria, mãe de Jesus, sem o pecado original, segundo o dogma católico. “A Imaculada Conceição foi reforçar a vinda de Jesus, uma mulher que foi escolhida para mostrar a grandeza na vida de Jesus. Ela é a nova arca da aliança que soube trazer esse Jesus para nós”.