Santa Bárbara do Pará retoma a vacinação contra a covid-19 na segunda-feira (26)

Moradores de Santa Bárbara do Pará, cidade da Região Metropolitana de Belém, podem comparecer às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para se vacinar contra a covid-19, a partir de segunda-feira, 26. A vacinação segue toda a semana, até sexta, 30.

A vacinação é para todas as pessoas a partir dos três anos de idade, tanto para primeira, quanto para segunda dose. A terceira dose é aplicada para quem tem 12 anos ou mais e a quarta dose para pessoas a partir dos 18 anos.

O tempo de intervalo das doses de reforço - terceira e quarta doses - é de quatro meses.

Para se vacinar é preciso apresentar o CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação (após a primeira dose). Se tiver entre três e 17anos, é necessário ir acompanhado dos pais ou com o termo de consentimento assinado pelo responsável (levar documento com foto do responsável).

A vacinação ocorre das 8h às 12h em todas as UBS do município.

