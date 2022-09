Ananindeua retoma o serviço de vacinação a partir de segunda-feira (26)

A partir de segunda-feira, 26, moradores de Ananindeua que precisam se imunizar contra covid-19, influenza, sarampo, poliomielite ou precisam receber algum imunizante previsto na caderneda de vacinação além destes, podem comparecer a uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) para se vacinar. O horário é de 8h às 16h, em 14 unidades, e de 8h às 12h30, em outros 24 pontos de vacinação.

Covid-19

O municípido imuniza com todas as doses contra a covid-19. O público alvo são pessoas a partir dos 3 anos de idade. As doses de reforço estão sendo aplicadas dentro do intervalo previsto para cada tipo de imunizante, de acordo com cada faixa etária.

Para terceira e quarta doses estão sendo utilizados imunizantes da Pfizer e Janssen (este sendo proibido para grávidas e permitido apenas para pessoas a partir dos 18 anos). Para as demais doses está disponível também a vacina da Coronavac.

Influenza

Conforme determinação do Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas, a partir dos seis meses de vida.

Sarampo

O município disponibiliza as vacinas para todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e trabalhadores de saúde.

Poliomielite

Crianças menores de cinco anos de idade podem se vacinar contra a poliomielite no município. As menores de um ano devem receber a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), do esquema básico, e as maiores de um ano, deverão ser vacinadas com a Vacina Oral Poliomielite (VOP).

Documentação necessária

Para vacinar em Ananindeua, é preciso apresentar o RG, CPF ou Cartão SUS. No caso da covid-19, para receber a segunda, terceira ou quarta dose é necessário, ainda, o cartão de vacinação.

Confira horários e locais de vacinação

Horário: 8h às 16h



- UBS Ananindeua Centro

- UBS Águas Brancas

- UBS Águas Lindas

- UBS Celso Leão

- UBS Coqueiro

- UBS Distrito Industrial

- UBS Elo I e II

- UBS Guanabara

- UBS Icuí

- UBS Julia Seffer

- UBS Nova Zelândia

- UBS Pedreirinha

- UBS Roraima-Amapá

- UBS Una

Horário: 08h às 12h30

- UBS Ariri

- UBS Atalaia

- UBS Aurá

- UBS Carlos Guimarães

- UBS Cidade Nova IV

- UBS Cristo Redentor

- UBS Curuçambá Rural

- UBS Pérola II

- UBS Falcolândia

- UBS Guajará I

- UBS Heliolândia Rural

- UBS Jardim Nova Vida

- UBS Jaderlândia

- UBS Jaderlândia II

- UBS Jardim Amazônia

- UBS José Araújo

- UBS Nova Águas Lindas

- UBS Nova Esperança II e III

- UBS Novo Cristo

- UBS Paar

- UBS Saré

- UBS Warislândia

- UBS Lucília Bráulio