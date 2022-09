Vacinação: todas as UBS de Marituba retomam a aplicação de vacinas na segunda-feira (26)

A aplicação de vacinas contra várias doenças é retomada, em Marituba, a partir desta segunda-feira, 26, até a próxima sexta, 30. Moradores do município podem se vacinar, das 8h às 16h, em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS), contra covid-19, gripe, sarampo e poliomielite.

Covid-19

A vacinação contra a covid-19 é para todos os públicos, a partir de três anos de idade. A segunda dose é aplicada em crianças a partir de cinco anos, e a terceira e quarta dose a partir dos 12 anos (no caso de imunossuprimidos) e a partir dos 18 anos no público em geral.

Influenza

Em Marituba, a vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas, a partir dos seis meses de vida.

Sarampo

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, o município vacina, contra sarampo, todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e trabalhadores de saúde.

Poliomielite

A vacina contra a poliomielite é aplicada em crianças menores de 5 anos de idade (para menores de um ano, é oferecida a Vacina Inativada Poliomielite - VIP; para as que tem de um ano a quatro anos, onze meses e 29 dias, a Vacina Oral Poliomielite - VOP).

Documentação necessária

Para se vacinar, em Marituba, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência no município e, no caso das doses subsequentes da covid-19, cartão de vacinação. Pessoas imunossuprimidas devem também apresentar uma cópia do laudo ou atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão.

Locais e horários de vacinação

A vacinação ocorre em todas as UBS do município, das 8h às 16h.