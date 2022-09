Agenda de vacinação é retomada nesta segunda-feira em Belém; confira

A agenda de vacinação na capital do estado é retomada a partir desta segunda-feira, 26, e segue ao longo de toda a semana, até a próxima sexta-feira, 30. Os imunizantes disponíveis são contra a covid-19, gripe, sarampo e poliomielite. A campanha de multivacinação, para atualização de caderneta vacinal, também é retomada.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os três hospitais militares (Naval, da Aeronáutica e do Exército) e as universidades Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Fibra e Unifamaz vão disponibilizar os imunizantes em horários diferenciados e de acordo com os públicos elegíveis para cada vacina, confira:

Covid-19

Em Belém, estão disponíveis todas as doses para a imunização contra a covid-19. A vacinação começa a partir de crianças com 3 anos de idade. A dose de reforço (terceira ou a quarta dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e estão disponíveis para todas as pessoas, a partir de 18 anos ou a partir dos 12 anos, no caso de pessoas imunocomprometidas (com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão).

Influenza

Desde o dia 26 de junho, a vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas, a partir dos seis meses de vida.

Crianças entre os seis meses e menores de cinco anos, trabalhadores da saúde e da educação (das redes pública e privada), gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência, além de indígenas e idosos - são considerados público prioritátio, bem como: caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e, ainda, adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Sarampo

A vacinação contra sarampo é voltada para todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e trabalhadores de saúde.

Poliomielite

Contra a poliomielite devem ser vacinadas crianças menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias). No caso das crianças menores de 1 ano, estas deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário.

Já as crianças de 1 a 4 anos deverão ser vacinadas, indiscriminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Multivacinação

A campanha é voltada, especialmente, para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Documentação necessária

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém. Para imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas, apresentar laudo ou receita médica, que comprove a condição. Trabalhadores da saúde e demais trabalhadores aptos a se vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Horários e locais de vacinação