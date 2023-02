Samaumeira da Praça Santuário: pelo 3º dia, moradores formam fila para garantir pedaço da árvore

Uma grande fila de pessoas se formou novamente na manhã desta quarta-feira (8), ao lado da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém, para conseguir um pedaço do tronco da samaumeira que caiu. Moradores de diversos bairros de Belém e região metropolitana foram até o local onde está acontecendo a remoção da samaumeira e fizeram questão de guardar um pedaço da árvore centenária.

Desde que o incidente com a árvore foi noticiado, na última segunda-feira (6), várias pessoas se sensibilizaram e passaram a ir até a Praça Santuário para bater fotos e tentar guardar alguma lembrança. O autônomo Gilberto Rodrigues, que passava de carro perto do local da queda de parte da samaumeira, conta que pegou um pedaço do tronco para presentear algum amigo.

“Eu moro em São Brás e passei aqui perto para levar uma lembrança da samaumeira. Não é para mim, mas para alguém que se interesse e tenha afeto pela árvore. Várias vezes eu vinha aqui na praça e ficava por perto dela. Me surpreendi quando vi que tinha caido”, explica Gilberto.

Pedaços do tronco da árvore foram levados como lem(Thiago Gomes / O Liberal)

Queda da samaumeira

Três dias depois da queda de parte da samaumeira, a equipe de poda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), da Prefeitura de Belém, ainda está no local realizando a remoção da árvore. De acordo com uma porta-voz da Semma, parte do tronco que se partiu será usado para pesquisa e outra está sendo distribuída para o público que chega no local. A redação integrada de O Liberal ainda aguarda atualizações da Prefeitura de Belém para saber se será possível salvar a samaumeira.