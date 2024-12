Saiba criação da sexta-feira 13 e como atrair boas energias

A última sexta-feira 13 do ano de 2024 traz consigo o misticismo e os mistérios que rondam a data. O dia é um momento especial para quem acredita em energias e fetiços para potencializar seus efeitos. A data também ganhou nos últimos uma campanha de respeito aos animais para que não haja maus tratos aos gatos pretos, devido a crenças da população.

A historiadora e bacharel em Direito, Samantha Tedesco, de 29 anos, que escreveu duas publicações envolvendo o tema. Ela escreveu o romance “Círculos segredos e sagrados”, que lançou justamente na primeira sexta-feira 13 deste ano em janeiro. A jovem que também é youtuber e tem um perfil nas redes sociais dedicado ao assunto explica que diferentemente do que muitas pessoas pensam, a data se popularizou por causa do cinema dos filmes da franquia “Sexta-feira 13”.

“Diferente do que a maioria das pessoas pensam, sexta-feira 13 ficou mais conhecida por causa da franquia, não tem tanto a ver com a data em si. Antigamente se associava com o número 13 ou de azar ou de sorte, dependia do país ou da região. Tem também uma história do líder dos templários que foram executados da França em uma sexta-feira 13, porque o rei queria participar da ordem dos Templários, mas não podia”, explica.

Samantha que escreveu o artigo “O impacto da demonização do paganismo na literatura” no livro “Tecituras Literárias 1” afirma que a sexta-feira 13 é um dia em que os feitiços e energias são potencializadas, ainda mais se houver lua cheia. Para atrair energias positivas, ela explica que um simples banho com ervas e mentalização do desejo pode fazer com que as coisas se realizem.

“Isso varia muito da crença espiritual de cada pessoa. Usar banhos de ervas perfumadas, principalmente com canela na sexta-feira atrai muita prosperidade. Quando é banho de canela tem que ser o pau da canela. Você ferve e depois mistura com a água que vai tomar banho. Joga a água na cabeça e vai mentalizando o que quer que se realize, sempre palavras afirmativas, não colocar o ‘não’ no meio das palavras. Tem sempre que ser palavras afirmativas, como eu sou bonita ou eu sou próspera. Quem não quiser tomar banho com canela também pode usar o incenso ou vela”, detalha.

A associação dos gatos pretos com o misticismo e a bruxaria surgiu na idade média com o Inquisição. Os gatos e todos os animais pretos do final da Idade Média até a época do Renascimento foram demonizados. Eles eram considerados demônios em formato de animais. A crendice se espalhou principalmente por causa do folclore da Irlanda e se disseminou pelo Reino Unido. “Já tinha essa associação dos animais com os espíritos e quando chegou na época da Inquisição e das caças às bruxas, os animais começaram a ser considerados demônios, eram espíritos de familiares, eram acordos demoníacos”, relembra.

Atualmente, há uma campanha para que as pessoas não maltratem os animais por causa disso. “Não maltratem os animais. Muita gente acaba descontando nos gatos, tem gente que maltrata nas ruas, e eles não tem nada a ver com isso. Os gatos limpam a energia, ter um gato preto perto é até melhor”, afirma Samantha.

Para quem ter mais informações sobre o tema pode seguir a escritora Samantha Tedesco no Instagram (@samanthatedescof) e no Youtube no canal História e Bruxaria. A escritora também estará no próximo domingo no evento Feira de Conexões Literárias, no espaço Na Figueiredo, a partir das 11h, vendendo seus livros.