O que não se pode fazer na sexta-feira 13? Conheça a lenda sobre a data

Quando o dia 13 do mês cai em uma sexta-feira, muitas pessoas remetem a data a 24 horas de terror e muito azar. Assim, quem acredita nas superstições relacionadas a esse dia e quer passar bem longe de experiências ruins deve se atentar sobre o que não fazer.

Qual a lenda sobre a sexta-feira, 13?

Apesar da origem oficial sobre a sexta-feira 13 ser desconhecida, muitas histórias estão relacionados a data. Uma delas é ligada ao cristianismo, que aponta que na última ceia, quando Jesus teria se reunido com seus 12 discípulos, totalizando 13 pessoas à mesa. Entre eles, estava Judas, o que lhe traiu e o entregou Jesus aos seus captores por trinta moedas de prata. Assim, Jesus foi morto no dia seguinte, em uma sexta-feira.

A tradição cristã ainda une a morte do líder em uma sexta-feira com o fato do número 13 ser a marca da besta, do anticristo, no livro do Apocalipse. Outra narrativa cristã também destaca que Adão e Eva teriam comido o "fruto proibido" em uma sexta-feira, que viria, a partir de então, condenar com provas e tormentos a humanidade para todo o sempre.

😱👻 O que não fazer na sexta-feira 13?

Assim, algumas superstições fortíssimas estão ligadas com a Sexta-feira 13, acreditando que se realizadas elas trarão muito azar. Confira o que não fazer até o fim dessa data:

Não passar debaixo de escadas;

Não quebrar espelhos;

Não abrir guarda-chuvas dentro de casa;

Não cruzar com gatos pretos;

Não servir refeições para 13 pessoas;

Descer da cama com o pé direito.

