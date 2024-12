Horóscopo do dia de hoje, 13/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta sexta-feira, 13/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

O espírito de aventura está em alta, e seria interessante que você se deixasse levar por ele. Essa energia responde ao chamado de um futuro mais promissor que sua alma almeja.

Touro

Embora pareça difícil, não é impossível. Escolha bem as pessoas que se aproximam neste fim de ano. Além das formalidades, há boas chances de construir relações significativas.

Gêmeos

Os relacionamentos são inevitáveis, mas você tem o direito de selecionar quem deseja por perto. Use essa liberdade para construir laços que, mesmo temporários, tenham valor.

Câncer

Sua melhor companhia agora é você mesmo, no silêncio e na introspecção. No entanto, também há compromissos de fim de ano a cumprir. Com calma, haverá tempo para tudo.

Leão

Apesar das preocupações e angústias que marcaram o ano, agora você pode encontrar serenidade. Ancore essa paz no seu coração, mesmo que as circunstâncias não tenham mudado.

Virgem

Permita-se um egoísmo saudável. Se você não proteger seus interesses agora, pode acabar perdendo espaço para outros. Seja firme em defender o que é seu por direito.

Libra

Aproveite o dinamismo social desta época do ano para fortalecer conexões. Essa energia é ideal para criar novos laços e reforçar os já existentes. Faça bom uso dela.

Escorpião

Garanta que seus interesses estejam protegidos e resolva pendências antes do ano terminar. O momento é propício para ajustes e avanços importantes. Não adie, aja agora.

Sagitário

Embora você se veja como uma pessoa confiável e alegre, nem todos compartilham essa visão. Esteja atento às intenções daqueles ao seu redor, pois nem todos são aliados.

Capricórnio

Mesmo que você deseje mais controle sobre as situações, aceite a realidade como ela é. Em vez de se frustrar, concentre-se em aproveitar o melhor do momento presente.

Aquário

Para alcançar o que deseja, será fundamental contar com apoio. Foque em selecionar as pessoas certas para estar ao seu lado. A sabedoria está na escolha dos aliados.

Peixes

As celebrações de fim de ano podem ser tentadoras, mas resista à dispersão. Este é um momento produtivo, ideal para avançar em projetos e concretizar seus objetivos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)