Saiba como se vacinar contra gripe em Belém e ficar protegido da virose

Belém está em meio a um aumento súbito de casos de síndrome gripal. Os atendimentos a estes casos duplicaram e lotaram as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município nas últimas 72 horas. É o que aponta o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), desta quarta-feira (15). A maioria dos casos se caracteriza por quadros leves.

VEJA MAIS

Neste ano de 2021, informa a Sesma, foram aplicadas na capital 478.476 doses de vacina contra a influenza, alcançando 99,1% da meta estadual e 92,8% da meta estabelecida pelo governo federal. No entanto, o órgão afirma que há indícios de um surto de casos de influenza, que podem se confundir com casos da covid-19, que segue estável na capital.

"A Sesma orienta que a população procure atendimento nas unidades básicas de saúde para os quadros leves. São mais de 50 unidades distribuídas nos bairros de Belém e nos distritos. As UPAS seguem atendendo os casos mais graves de síndrome gripal. O órgão de saúde reitera que a vacina contra a gripe é eficaz e protege contra os casos mais graves da doença. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde para todas as pessoas, a partir dos seis meses de vida", diz nota do órgão.

Mesmo vacinada, orienta a Sesma, a população precisa continuar adotando medidas para conter a propagação dos vírus na comunidade, principalmente as medidas de proteção individual e coletiva, como o distanciamento social, a utilização de máscaras e o uso de álcool 70% ou água e sabão para a higienização das mãos.

Sesma vai ampliar a testagem de covid-19 para facilitar diagnósticos

A Sesma vai intensificar as ações testagem da covid-19 e ampliar o diagnóstico de síndrome gripal. Em oito Unidades Municipais de Saúde, que atendem 24 horas, já está disponível a testagem para casos sintomáticos da covid-19 e orientações de tratamento e isolamento para casos diagnosticados de gripe.

A ação faz parte de um planejamento conjunto dos departamentos de Atenção à Saúde, de Regulação, de Urgência e Emergência e de Vigilância em Saúde da Sesma visando o mês de dezembro.

Pelo plano, ficou definido que as Unidades de Saúde Municipais, que funcionam 24 horas, intensificarão a testagem rápida, por meio de swab nasal (teste de antígeno), para covid-19 nos casos mais leves de sintomas respiratórios ou febre – “sintomas gripais” em geral.

Além disso, garante a Sesma, as UPAs continuarão a utilizar nos casos mais graves, como falta de ar ou queda na saturação de oxigênio, o teste de antígeno, que é um método rápido e eficaz para diagnosticar a covid-19 na primeira semana da doença.

Para acompanhar o andamento dos casos de síndrome gripal em Belém foi aberta pela Sesma uma sala de situação do Cievs Belém, que deverá condensar, analisar e compartilhar as informações sobre a pandemia na capital.