Surto de gripe: Veja maneiras de se proteger do vírus influenza

Após casos de gripe se alastrarem por vários estados brasileiros e vídeos que mostram várias pessoas lotando as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia e Sacramenta, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que a cidade passa por um surto de gripe provocado pela vírus influenza. Por isso, confira alguns cuidados para se proteger do contágio e evitar que o surto se alastre.

VACINA

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a vacinação anual contra a gripe como a melhor maneira de preveni-la. Em Belém, o público geral a partir de 6 meses de vida pode procurar unidades básicas de saúde para se imunizar contra o vírus.

PROCURAR DIAGNÓSTICO

Em tempos de pandemia, é necessário que todos que sintam sintomas gripais procurem um serviço de saúde para ter um diagnóstico clínico, para saber se é um quadro viral, infecção pela covid-19 ou um quadro alérgico, para ter uma melhor eficácia no tratamento.

CONTINUAR COM OS PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19

Os protocolos adotados para se prevenir da covid-19 também valem para o vírus influenza. Evitar aglomerações durante essa época, contato com pessoas doentes, não tocar na região dos olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas, cobrir a boca e o nariz ao tossir e respirar e deixar o ambiente bem ventilado são algumas alternativas de prevenção.

SENTIU ALGUM SINTOMA? EVITE AGLOMERAÇÃO

A colaboração da população também é importante para evitar o maior contágio do vírus. Caso sinta algum sintoma gripal, evite, sempre que possível, ambientes fechados ou com alguma aglomeração.