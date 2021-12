'Vacinas da gripe estão disponíveis', diz Sesma; Belém sofre com alta nos casos gripais

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou no começo da tarde desta quarta-feira (15), por meio de nota que: "há vacina disponível contra a gripe nas unidades básicas de saúde da capital e distritos e está disponível ao público em geral, a partir de seis meses de vida". Com informações da Agência Belém.

A orientação segue ao público geral, a partir de 6 meses de vida nas unidades básicas de saúde. Além da vacinação, a Sesma orienta a população da capital paraense que siga com as medidas de prevenção à covid-19, que também são necessárias para o controle e propagação de vírus da gripe, como Influenza e H1N1. "A Sesma orienta que as medidas adotadas à prevenção da covid-19 são eficazes para a proteção contra a gripe como uso de máscaras, higienização e distanciamento social", diz a nota.

As medidas foram relembradas pela secretaria, não somente pelo contexto de pandemia que se vive, mas pelo aumento de casos da gripe, que se confundem com os sintomas do coronavírus. "A cidade está vivenciando um surto de gripe, provocada pelo vírus Influenza, sem relação com o novo coronavírus. O surto está provocando a superlotação nas salas de urgência e emergência na capital", confirma a nota.

Ainda de acordo com o setor Epidemiológico da Sesma, que está acompanhando e tomando as medidas cabíveis para a contenção deste surto na cidade, ao longo desta quarta (15) divulgará mais detalhes.