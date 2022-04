Saiba como obter a certidão de nascimento na Santa Casa, em Belém

O funcionamento do Cartório do 2º Ofício na sede da Fundação Santa Casa do Pará facilita a vida de pais para obter o registro de nascimento dos bebês. Como informa a instituição, em 2021 foram registradas 4.612 crianças, e de janeiro a março deste ano (2022) já foram registrados 1.105 recém-nascidos, o que dá uma média de 368 certidões de nascimentos por mês.

Rita Ribeiro, auxiliar do cartório há 12 anos, informa que “os nomes mais comuns registrados em meninas são Maria, Vitória e Ana. Já nos meninos, o mais registrado é José, depois Emanuel e Miguel. Os nomes mais incomuns que registrei foram Manassés, Castiel e Melquisedeque”, conta Rita Ribeiro. Ela ressalta que com o cartário fica mais cômodo aos pais registrar o nascimento dos filhos. "Aqui o posto é exclusivo para certidão de nascimento. É rápido e prático, e a certidão já sai com o CPF. O cartório funciona de segunda a sexta, pela manhã de 9h às 12h e, à tarde, das 14h às 16h”, informa Rita.

Pais registram os filhos

Benivaldo Oliveira Cunha, natural do Maranhão e morando atualmente em Belém, estava orgulhoso aguardando o momento de registrar sua primogênita, que nasceu na Santa Casa, no final de semana, de sua companheira Rayssa Bastos, com previsão de alta para esta terça-feira (12)."Colocar uma parte de seu nome naquela pessoa que você tanto quis, e esperou um tempo especial de nove meses é muito importante. Só quem é pai sabe a importância de registrar aquele ser que a gente tanto ama. E para mim, é uma honra muito grande registrar minha filha, por quem esperei tanto. O fato de ver a criança, após seu nascimento, me deixou sem palavras. Só Deus sabe a emoção que estou vivendo hoje”, relata Benivaldo.

Ivanete da Silva e seu esposo Robson Leão da Silva, moradores do Jurunas em Belém, registraram a filha com o nome Dulce Maria, uma homenagem à bisavó materna da bebê. “Não tenho palavras pela emoção que estamos sentindo. Vai ser uma cidadã, e vamos cuidar para que seja uma pessoa de bem; por isso é importante o registro que reforça o sentimento de cidadania em busca de nossos direitos”, destaca Ivanete.O Núcleo do Cartório do 2º Ofício funciona na Fundação Santa Casa do Pará desde 30 de maio de 2001.

Como obter a certidão de nascimento?

Para fazer a certidão da criança, que é de graça, os pais casados precisam apresentar cópia e original da Carteira de Identidade e da Certidão de Casamento, além do número do CPF e o CEP da residência. Já os pais não casados devem apresentar RG (Identidade) original e cópia, CPF, além do comprovante de residência.

O Núcleo do Cartório funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h, e das 14 às 16h.