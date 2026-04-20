Saiba como doar itens aos moradores afetados por forte chuva em Belém

A Prefeitura de Belém colocou a Aldeia Amazônica, na Av. Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, como ponto de coleta de doações aos moradores afetados pela forte chuva registrada no domingo (19/4). No mesmo dia, o prefeito Igor Normando decretou estado de emergência na capital para um período de 10 dias. A medida foi adotada diante dos diversos pontos de alagamento registrados, prejuízos à população e impactos na infraestrutura urbana.

No Instagram, a prefeitura informou que podem ser doados: colchões, itens de higiene pessoal, cestas básicas, alimentos não perecíveis e roupas. “Doe. Sua ajuda faz a diferença”, informou, além de assegurar que “está mobilizada para oferecer todo o suporte necessário após as fortes chuvas”.

Chuva forte causou estragos

De acordo com a prefeitura, em quase 24 horas, Belém registrou mais de 150 mm de chuva, quase metade do que se espera para o mês inteiro de abril. Com o decreto de emergência, a Prefeitura de Belém afirmou que ganha mais agilidade para usar recursos, contratar serviços emergenciais e pedir ajuda do governo do Estado e do governo federal. O foco é atender às famílias afetadas e recuperar as áreas mais prejudicadas.

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A situação, ainda conforme o Poder Executivo municipal, foi agravada por causa da maré alta, que chegou a 3,6 metros hoje e dificultou o escoamento da água. Vários pontos da cidade entraram em alerta.

Ajuda do Governo Federal

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (20) que o governo federal colocou sua estrutura à disposição da cidade de Belém para enfrentar as fortes enchentes que atingem o município. A declaração foi feita por meio das redes sociais, após conversa com o prefeito Igor Normando.

De acordo com Alckmin, a mobilização ocorre em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prevê a adoção de “todas as medidas emergenciais necessárias” para lidar com a situação, classificada por ele como uma das maiores enchentes da história da capital paraense.

Orientações da Cruz Vermelha:

Evite áreas de risco : não atravesse ruas alagadas, mesmo que pareçam rasas;

: não atravesse ruas alagadas, mesmo que pareçam rasas; Atenção com energia elétrica : fique longe de fios caídos e não toque em estruturas metálicas;

: fique longe de fios caídos e não toque em estruturas metálicas; Proteja sua casa : desligue aparelhos da tomada e guarde documentos em local seguro;

: desligue aparelhos da tomada e guarde documentos em local seguro; No trânsito: redobre a atenção e evite sair durante chuvas fortes.

Em emergências, ligue: