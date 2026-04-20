Governo federal oferece apoio a Belém diante de enchentes históricas

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (20) que o governo federal colocou sua estrutura à disposição da cidade de Belém para enfrentar as fortes enchentes que atingem o município. A declaração foi feita por meio das redes sociais, após conversa com o prefeito Igor Normando.

Segundo Alckmin, a mobilização ocorre em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e prevê a adoção de “todas as medidas emergenciais necessárias” para lidar com a situação, classificada por ele como uma das maiores enchentes da história da capital paraense.

De acordo com o vice-presidente, os Ministérios da Defesa e da Integração e Desenvolvimento Regional já foram acionados para prestar apoio ao Pará. As ações devem incluir suporte logístico, assistência humanitária e possíveis medidas de reconstrução, conforme a evolução do cenário.

Com a intensidade das chuvas entre sábado (18) e domingo (19), prefeito Igor Normando decretou estado de emergência na capital para um período de 10 dias. A medida foi adotada diante dos diversos pontos de alagamento registrados, prejuízos à população e impactos na infraestrutura urbana.

Segundo ele, o decreto também busca ampliar o suporte institucional. “Paralelo a isso, estou assinando agora um decreto de emergência para garantir que a gente possa ter mais apoio do Governo Federal e da Defesa Civil Estadual, permitindo que essa força-tarefa também possa ser expandida”, explicou Igor Normando.