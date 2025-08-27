Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

O Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, mais conhecido como PSM da 14, é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro Umarizal, ele atrai moradores e pacientes que buscam atendimento médico de urgência e emergência. No local, é possível encontrar serviços hospitalares completos, como atendimento 24 horas, diversas especialidades médicas, serviços de radiologia, ambulatório PICS, laboratório, sala de vacinação e hemoterapia.

Onde fica o Pronto Socorro da 14?

O PSM da 14 está situado na Travessa 14 de Março, nº 500, entre as ruas Bernal do Couto e Oliveira Belo, no bairro Umarizal, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação nas proximidades.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos estão a ampla gama de especialidades médicas (como Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia, Neurologia, Oftalmologia, entre outras), serviço de radiologia, ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares (PICS), vacinação 24 horas e hemoterapia. O espaço é bastante visitado por pacientes de todas as idades e suas famílias, principalmente em situações de urgência e emergência, ao longo de todo o dia, em especial nas horas mais críticas de demanda.

Como chegar de ônibus ao Pronto Socorro da 14

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao PSM da 14. Abaixo, listamos algumas das principais:

[113] Cremação - Estrada Nova

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[227] Sacramenta - Humaitá

[228] Sacramenta - São Brás (Paraíso dos Pássaros)

[307] UFPA - Padre Eutíquio

[417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher

[422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros

[439] Pedreira - Nazaré

[443] Pedreira - Lomas (Linha A)

[445] Pedreira - Lomas (Seletivo)

[546] Sacramenta - Nazaré (Via Pedro Miranda)

[549] Djalma Dutra

[632] Marex - Felipe Patroni

[932] Cidade Nova - Unama

[940] Pedreira - Lomas (Linha B)

Paradas de ônibus perto do Pronto Socorro da 14:

Bernal com 14 de Março, 2 min a pé

14 de Março com Ferreira Pena, 2 min a pé

Alcindo com Oliveira Belo, 5 min a pé

14 de Março com Diogo Móia, 5 min a pé

Diogo Móia com 14 de Março, 5 min a pé

Pedro Miranda com Alcindo, 5 min a pé

Dom Pedro I com Bernal, 6 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)