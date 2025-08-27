Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Pronto Socorro da 14, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo hospital

Riulen Ropan
fonte

Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. (Ivan Duarte / O Liberal)

O Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, mais conhecido como PSM da 14, é um dos pontos mais conhecidos de Belém. Localizado no bairro Umarizal, ele atrai moradores e pacientes que buscam atendimento médico de urgência e emergência. No local, é possível encontrar serviços hospitalares completos, como atendimento 24 horas, diversas especialidades médicas, serviços de radiologia, ambulatório PICS, laboratório, sala de vacinação e hemoterapia.

Onde fica o Pronto Socorro da 14?

O PSM da 14 está situado na Travessa 14 de Março, nº 500, entre as ruas Bernal do Couto e Oliveira Belo, no bairro Umarizal, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação nas proximidades.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos estão a ampla gama de especialidades médicas (como Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia, Neurologia, Oftalmologia, entre outras), serviço de radiologia, ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares (PICS), vacinação 24 horas e hemoterapia. O espaço é bastante visitado por pacientes de todas as idades e suas famílias, principalmente em situações de urgência e emergência, ao longo de todo o dia, em especial nas horas mais críticas de demanda.

Como chegar de ônibus ao Pronto Socorro da 14

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao PSM da 14. Abaixo, listamos algumas das principais:

  • [113] Cremação - Estrada Nova
  • [114] Cremação - Alcindo Cacela
  • [227] Sacramenta - Humaitá
  • [228] Sacramenta - São Brás (Paraíso dos Pássaros)
  • [307] UFPA - Padre Eutíquio
  • [417] UFPA / Alcindo Cacela - José Malcher
  • [422] Alcindo Cacela - Domingos Marreiros
  • [439] Pedreira - Nazaré
  • [443] Pedreira - Lomas (Linha A)
  • [445] Pedreira - Lomas (Seletivo)
  • [546] Sacramenta - Nazaré (Via Pedro Miranda)
  • [549] Djalma Dutra
  • [632] Marex - Felipe Patroni
  • [932] Cidade Nova - Unama
  • [940] Pedreira - Lomas (Linha B)

Paradas de ônibus perto do Pronto Socorro da 14:

  • Bernal com 14 de Março, 2 min a pé
  • 14 de Março com Ferreira Pena, 2 min a pé
  • Alcindo com Oliveira Belo, 5 min a pé
  • 14 de Março com Diogo Móia, 5 min a pé
  • Diogo Móia com 14 de Março, 5 min a pé
  • Pedro Miranda com Alcindo, 5 min a pé
  • Dom Pedro I com Bernal, 6 min a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

