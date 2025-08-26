Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

O Terminal Hidroviário “Luiz Rebelo Neto” é um dos pontos de chegada de pessoas na capital paraense. Nele é possível também adquirir passagens fluviais para diversas localidades do estado e também para outras localidades, como Manauas (AM) e Macapá (AP). No local também é possível encontrar lojas de artesanato, áreas de alimentação.

Onde fica o Terminal Hidroviário de Belém?

O Terminal Hidroviário de Belém está situado na Avenida Marechal Hermes, no bairro Campina, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

O que tem por lá?

Entre os principais serviços estão o embarque e desembarque de passageiros para destinos fluviais, lojas de produtos regionais, cafés.

Como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Terminal Hidroviário de Belém. Abaixo, listamos algumas das principais:

[306] UFPA - Pedreira

[441] Ceasa - Felipe Patroni

[636] Marex - Pres. Vargas

[665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

[666] Canarinho - Pres. Vargas

[758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)

[767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

[785] Tenoné - Ver-O-Peso (Centenário) 5ª Linha / Laranjeiras

[869] Tapanã - Pres. Vargas

[872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

[889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)

[906] Guajará - Ver-O-Peso (Via Centenário)

[911] Icuí - Ver-O-Peso (Via Una)

[915] Águas Lindas - Pátio Belém

[917] Distrito Industrial - Ver-O-Peso

[918] Marituba - Ver-O-Peso (Via Pirelli)

[920] Curuçambá - Ver-O-Peso

[924] Almir Gabriel - Pres. Vargas

[937] Marituba - Ver-O-Peso (Cerâmica)

[964] Jaderlândia - Ver-O-Peso

Paradas de ônibus perto do Terminal Hidroviário em Belém:

P.A. Cabral com D. Rom. Coelho | Sentido Norte, 2 min a pé

Terminal Hidroviário (Pista da Esquerda), 3 min a pé

Municipalidade com Rui Barbosa, 4 min a pé

Gaspar Vianna com Quintino, 5 min a pé

Terminal Hidroviário (Pista da Direita), 6 min a pé

28 de Setembro com Quintino, 6 min a pé

Doca com Municipalidade | FAP, 8 min a pé.

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)