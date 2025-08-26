Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém
Descubra como ir de ônibus ao Terminal Hidroviário, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto
O Terminal Hidroviário “Luiz Rebelo Neto” é um dos pontos de chegada de pessoas na capital paraense. Nele é possível também adquirir passagens fluviais para diversas localidades do estado e também para outras localidades, como Manauas (AM) e Macapá (AP). No local também é possível encontrar lojas de artesanato, áreas de alimentação.
Onde fica o Terminal Hidroviário de Belém?
O Terminal Hidroviário de Belém está situado na Avenida Marechal Hermes, no bairro Campina, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.
O que tem por lá?
Entre os principais serviços estão o embarque e desembarque de passageiros para destinos fluviais, lojas de produtos regionais, cafés.
Como chegar de ônibus ao Terminal Hidroviário de Belém
Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Terminal Hidroviário de Belém. Abaixo, listamos algumas das principais:
- [306] UFPA - Pedreira
- [441] Ceasa - Felipe Patroni
- [636] Marex - Pres. Vargas
- [665] Cordeiro De Farias - Pres. Vargas
- [666] Canarinho - Pres. Vargas
- [758] Conj. Maguari - Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)
- [767] Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)
- [785] Tenoné - Ver-O-Peso (Centenário) 5ª Linha / Laranjeiras
- [869] Tapanã - Pres. Vargas
- [872] Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)
- [889] Icoaraci - Centro (Via Centenário)
- [906] Guajará - Ver-O-Peso (Via Centenário)
- [911] Icuí - Ver-O-Peso (Via Una)
- [915] Águas Lindas - Pátio Belém
- [917] Distrito Industrial - Ver-O-Peso
- [918] Marituba - Ver-O-Peso (Via Pirelli)
- [920] Curuçambá - Ver-O-Peso
- [924] Almir Gabriel - Pres. Vargas
- [937] Marituba - Ver-O-Peso (Cerâmica)
- [964] Jaderlândia - Ver-O-Peso
Paradas de ônibus perto do Terminal Hidroviário em Belém:
- P.A. Cabral com D. Rom. Coelho | Sentido Norte, 2 min a pé
- Terminal Hidroviário (Pista da Esquerda), 3 min a pé
- Municipalidade com Rui Barbosa, 4 min a pé
- Gaspar Vianna com Quintino, 5 min a pé
- Terminal Hidroviário (Pista da Direita), 6 min a pé
- 28 de Setembro com Quintino, 6 min a pé
- Doca com Municipalidade | FAP, 8 min a pé.
É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.
Dica extra
Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)
