O Liberal chevron right Belém chevron right

Saiba como chegar de ônibus ao Parque da Residência em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque da Residência, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam por perto

Riulen Ropan
fonte

Parque da Residência em Belém (Foto: Ascom / Secult)

O Parque da Residência é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Está localizado no bairro de São Brás e atrai moradores e turistas que buscam lazer, cultura e contato com natureza e história. No local, é possível encontrar o antigo casarão dos governadores, um orquidário, um vagão de trem (sorveteria/café), o Teatro Estação Gasômetro e espaços verdes.

Onde fica o Parque da Residência?

O parque está situado na Avenida Governador Magalhães Barata, número 830, no bairro de São Brás, em Belém. A região é bem movimentada, com acesso a serviços, comércio e alimentação nas proximidades 

O que tem por lá?

O Parque da Residência reúne natureza, história e cultura. Entre os destaques estão o orquidário, o casarão histórico que hoje abriga a Secretaria de Estado de Cultura do Pará, o vagão de trem com café (quando em funcionamento), e o Teatro Estação Gasômetro, que recebe eventos e apresentações. O espaço também conta com jardins, esculturas, um coreto e a Praça das Águas, sendo muito frequentado por famílias, estudantes e turistas, principalmente nos fins de semana.

Como chegar de ônibus ao Parque da Residência

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao Parque da Residência. Abaixo, listamos algumas das principais:

  • [230] Pedreira - Felipe Patroni
  • [306] UFPA - Pedreira
  • [311] Guamá - Conselheiro
  • [314] Guamá - Ver-O-Peso (Tucunduba)
  • [441] Ceasa - Felipe Patroni
  • [632] Marex - Felipe Patroni
  • [663] Benguí - Felipe Patroni
  • [755] Jd. Sideral - Praça D. Pedro II
  • [768] Satélite - UFPA
  • [783] Tenoné - Centro (A) - Shopping Pátio Belém
  • [862] Tapanã - Felipe Patroni
  • [910] Marituba - Pátio Belém (Pirelli/Decouville)
  • [914] Marituba - UFPA
  • [915] Águas Lindas - Pátio Belém
  • [919] Curuçambá - Pátio Belém (Expresso)
  • [926] Almir Gabriel - Pátio Belém
  • [935] Marituba - Pátio Belém (Cerâmica)
  • [936] Marituba - Pátio Belém (Colônia)
  • [939] Marituba - Pátio Belém (Mario Couto)
  • [990] Distrito Industrial - Pátio Belém

Paradas de ônibus perto do Parque da Residência 

  • Castelo com Conselheiro | Colégio Teorêma, 1 min a pé
  • Gentil com 14 de Abril, 2 min a pé
  • Hospital Octávio Lobo | 14 de Abril com Magalhães, 3 min a pé
  • Conselheiro com 3 de Maio, 6 min a pé
  • Magalhães com José Bonifácio 1 | Seccional de São Brás, 7 min a pé
  • Magalhães com 3 de Maio | Escola Vilhena Alves, 7 min a pé
  • José Malcher com 3 de Maio, 8 min a pé
  • Colégio Impacto | Alcindo com Magalhães Barata, 8 min a pé
  • José Bonifácio com F. de Brito | Mercado de São Brás, 10 min a pé

 

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros nos coletivos costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

