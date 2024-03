Sábado Santo em Belém: saiba o que é a Vigília Pascal, como acontece e que horas

Iniciada uma semana antes da Páscoa, a Semana Santa é uma agenda da Igreja Católica que traz diversas celebrações e homenagens à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Belém, uma delas é o Sábado de Aleluia. Abaixo, confira o que é, onde ocorre e a que horas é a celebração na capital paraense.

VEJA MAIS

O que é o Sábado de Aleluia?

A Sábado de Aleluia, também chamada de Sábado Santo ou Vigília Pascal, é uma celebração solene do Anúncio da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E é devolvido aos sacrários das Igrejas do mundo inteiro as hóstias consagradas, recordando que Nosso Senhor Jesus Cristo, após sua volta dos mortos, está de volta em nosso meio.

Quando, onde ocorre e a que horas?

Na capital paraense, segundo a Arquidiocese de Belém, a Sábado de Aleluia ocorre no próximo sábado (30), na Catedral de Belém, no bairro Cidade Velha, às 20h, em quatro partes: Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística, celebrados em quase quatro horas de duração. Na Catedral de Belém ocorrerá às 20h, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa Após a vigília haverá procissão com a Imagem de Jesus Ressuscitado, no entorno da Praça Frei Caetano Brandão

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com Rayanne Bulhões)