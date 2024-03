Semana Santa: confira a agenda do mutirão de confissões nesta semana em Belém

Em preparação à Quaresma, o mutirão de confissões nas paróquias de Belém segue até a próxima quarta-feira (27). O sacramento da penitência é uma das recomendações para o período vivenciado pela igreja católica, momento em que os fiéis vivenciam, por meio do sacramento da penitência, a absolvição dos seus pecados, para bem viver a Páscoa da ressurreição do Senhor.

Desde o início da Quaresma, as paróquias intensificaram o atendimento das confissões, com o início do mutirão ainda em fevereiro. Para agilizar o atendimento, é realizado o mutirão de confissões, onde cada paróquia tem uma data marcada e conta com um número maior de sacerdotes para auxiliar nos atendimentos aos fiéis.

As confissões nas paróquias são realizadas durante todo o ano, mas com uma procura maior no período da Semana Santa e Natal. Isso porque a recomendação da Igreja é que os católicos devem se confessar ao menos uma vez no ano e comungar pelo menos uma vez durante o período da Páscoa.

Confira as datas e locais onde ocorre o mutirão:

25/03- Segunda-feira

16h às 19h – Catedral Metropolitana- Cidade Velha

19h às 21h – Paróquia São José de Queluz – Canudos

19h às 21h – Paróquia Santa Maria Goretti – Guamá

26/03 – Terça-feira

16h às 19h – Catedral Metropolitana - Cidade Velha

19h às 21h – Futura Área Missionária do Cenáculo - Mosqueiro

19h às 21h - Paróquia São Francisco de Assis – São Brás

27/03 – Quarta-feira

9h às 12h e 15h às 20h Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré – Nazaré

8h às 12h -Igreja Nossa Senhora do Rosários - Campina

16h às 19h – Catedral Metropolitana - Cidade Velha

19h às 21h – Paróquia São Pedro Pescador - Mosqueiro