Procissão do Senhor Morto em Belém: o que é, quando, onde e que horas acontece

Iniciada uma semana antes da Páscoa, a Semana Santa é uma agenda da Igreja Católica que traz diversas celebrações e homenagens à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Belém, uma delas é a Procissão do Senhor Morto. Abaixo, confira o que é, onde ocorre e a que horas é o evento na capital paraense.

VEJA MAIS

O que é a Procissão do Senhor Morto?

A Procissão do Senhor Morto é um trajeto percorrido pelos fiéis nas ruas Belém junto da imagem de Jesus Cristo e Nossa Senhora das Dores, representando o momento incomensurável da morte de Cristo no Calvário. A cruz, erguida sobre o mundo, representa a salvação e esperança. Com a Paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contempla-se o mistério do Crucificado, com o coração do discípulo Amado, da Mãe, do soldado que o transpassou o lado.

Quando, onde ocorre e a que horas?

Na capital paraense, segundo a Arquidiocese de Belém, a Procissão do Senhor Morto vai ocorrer nesta Sexta-feira Santa, 29, após a Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, que inicia às 17h na Catedral, no bairro Cidade Velha.

Em seguida, ocorre a Liturgia da Paixão, também na Catedral. Neste ano de 2024, a cerimônia será pregada pelo Diácono Onildo Botelho, da Paróquia Jesus Ressuscitado. Após o Sermão do Descendimento da Cruz, terá, enfim, a Procissão do Senhor Morto, acompanhado da Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Catedral para a Igreja de São João (São Joãozinho), também no bairro Cidade Velha.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com Rayanne Bulhões)