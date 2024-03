Semana Santa: Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo na Quinta-feira santa

A Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo nos órgãos da administração direta e indireta do município de Belém na Quinta-feira santa (28), em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo, na sexta (29). A medida consta da portaria n° 1.164, do dia 21 de março de 2024.

Mas o ponto facultativo não se aplica a serviços considerados essenciais à população, como unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) que possuem os serviços de urgência e emergência, entre elas os prontos-socorros Mário Pinotti, localizado na avenida 14 de Março, no Umarizal; Humberto Maradei, no bairro do Guamá; Hospital Geral de Mosqueiro; e unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A Central de Leitos, o Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) também vão funcionar normalmente. Além dos órgãos de saúde citados acima, o atendimento de urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb) seguirá funcionando normalmente, informou, ainda, a Prefeitura de Belém.

O Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria de Economia de Belém (Secon), cemitérios, coleta de resíduos sólidos e os setores operacionais da Superintendências Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Guarda Municipal são outros serviços que o ponto facultativo não se aplica.

Na área da assistência social devem funcionar em regime de plantão: os órgãos de Proteção Especial de Alta e Média Complexidade; a rede de abrigos e casas de passagens; o Setor de Calamidade e Emergência (Sicape), da Fundação Papa João XXIII (Funpapa); e os Conselhos Tutelares.