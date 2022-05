Rodoviários vão avaliar proposta extraída no TRT que pode determinar fim da greve

Após quase 40 minutos de negociação em separado na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), rodoviários e empresários do setor de transporte público chegaram a um consenso. Agora a proposta será colocada em votação durante assembleia geral da categoria a ser realizada ainda na noite desta quarta-feira (04)..

A proposta abrange o pagamento imediato de 5% de reposição salarial mais 2% assim que sair a desoneração do ISS e da taxa de gerenciamento de ônibus cobrada pela Prefeitura de Belém, além de outros 5% relacionados à desoneração do ICMS sobre o combustível cobrado pelo Governo do Estado. Os valores somados correspondem a 12% das perdas salariais reivindicadas pela categoria e contemplam também o tíquete alimentação e auxílio clínica.

Os prejuízos causados pelas quase 48 horas de paralisação serão divididos entre as partes: as empresas assumem o ônus de um dia parado e o outro será compensado pelos rodoviários em feriado ou no dia 31 deste mês.

Neste momento na proposta está sendo acordada pelas partes na presença do desembargador Gabriel Veloso Filho, que preside audiência de conciliação.