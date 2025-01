Remada e conscientização ambiental marcam programação pelos 409 anos de Belém

Uma ação ambiental inédita será desenvolvida no próximo domingo (12), em comemoração pelos 409 anos de Belém. O evento, batizado de “Remada Caminhos do Acari”, ocorrerá na Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, reunindo remadores e voluntários em uma jornada de conscientização ambiental e celebração da cultura local.

Com concentração marcada para as 7h30, na Base Ozone, localizada na Marina Pública de Belém, a remada começa com a travessia do Guamá em direção à Ilha do Combu. Durante o percurso, os participantes terão a oportunidade de desfrutar da beleza natural da região, enquanto contribuem diretamente para a limpeza das águas e margens. A coleta de resíduos será apoiada por uma lancha disponibilizada pelo Ideflor-Bio, que acompanhará o grupo e garantirá o transporte dos materiais recolhidos.

VEJA MAIS

A iniciativa também busca o engajamento da comunidade ribeirinha da Ilha do Combu. “Acreditamos que ações como esta fortalecem a integração entre a população urbana e os moradores das áreas ribeirinhas, promovendo um entendimento mais profundo sobre a importância de práticas sustentáveis para todos nós”, afirma o gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, responsável pela APA da Ilha do Combu.

A ação integra atividades esportivas, coleta de resíduos e rodas de conversa sobre sustentabilidade, com o objetivo de promover o descarte correto do lixo e estimular a preservação das águas fluviais na região ribeirinha. “Este evento simboliza o compromisso coletivo de preservar o meio ambiente e de celebrar a conexão histórica de Belém com suas águas. É uma oportunidade para inspirar mudanças e construir uma cidade mais sustentável”, destaca a responsável pela Ozone Conexão Natureza, Sylvia Gayoso.

Em novembro deste ano, a capital paraense será sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Neste sentido, o evento deste fim de semana está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco em água limpa e saneamento (ODS 6), vida na água (ODS 14) e consumo responsável (ODS 12).

Para muitos, o evento representa mais do que uma atividade esportiva ou turística: é uma celebração da conexão de Belém com seus rios e um chamado à ação para preservar este patrimônio natural. “Estamos muito felizes em fazer parte desta iniciativa que une cultura, esporte e sustentabilidade em uma data tão especial para a cidade. O Ideflor-Bio sempre será parceiro de tudo aquilo que possa contribuir para a manutenção dos ecossistemas e o bem-estar da população”, complementa Júlio Meyer.

Os organizadores esperam reunir cerca de 100 participantes, entre remadores, voluntários e membros da comunidade ribeirinha, reforçando o caráter colaborativo da ação. Os interessados em participar devem se inscrever previamente diretamente com Ozone Conexão Natureza pelo número (91) 99143-1995. As vagas são limitadas.

A ação é organizada entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), o Instituto Alashaster e a Ozone Conexão Natureza, uma associação que reúne adeptos da prática de remo.