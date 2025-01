Aniversário de Belém tem serviços gratuitos de saúde e cidadania na Praça da República; confira

Para comemorar os 409 anos de fundação de Belém, uma grande ação social com serviços gratuitos de saúde, lazer e cidadania será realizada, na Praça da República, neste domingo (12). Os atendimentos fazem parte do programa “Governo do Pará nos Bairros” e vão começar às 8 horas.

Durante a programação, serão disponibilizados serviços como emissões de documentos, consultas médicas, nutricionais e odontológicas, exames oftalmológicos e escolha de armação para a produção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, serviços de estética (corte de cabelo e manicure), orientação jurídica, atendimentos para Pets (vacinação antirrábica, cadastro e exames para castração), apresentações culturais, atividades recreativas, entre outros.

Promovido pelo Governo do Estado, o programa tem como objetivo levar serviços gratuitos de saúde, lazer e cidadania até as comunidades paraenses, facilitando o acesso da população e descentralizando o atendimento. Essa será a segunda edição do programa em 2025. Em 2024, mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas.

O projeto conta com a participação de diversos órgãos estaduais, incluindo as secretarias de Planejamento e Administração (Seplad), de Articulação da Cidadania (Seac), de Saúde Pública (Sespa), de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Fundação ParáPaz. Participam ainda a Fundação de Radiodifusão do Pará (Funtelpa), a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, o Departamento de Trânsito (Detran), a Defensoria Pública do Estado, as Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), a Companhia de Habitação (Cohab), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) e o Banco do Estado (Banpará), além de órgãos parceiros, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outros.