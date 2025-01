Onde tomar banho de rio em Belém? Confira 4 locais para se refrescar na capital paraense

Belém do Pará completa 409 anos neste domingo (12). A cidade, às margens da Baía do Guajará, oferece a moradores e visitantes espaços com diferentes propostas para banhos de rio. Seja com uma experiência imersiva na natureza ou a travessia para uma ilha, Belém possui locais específicos para se refrescar. Confira abaixo.

Locais para tomar banho de rio em Belém do Pará

1. Trapiche do Lulu

O Trapiche do Lulu é um ponto de encontro conhecido entre os ciclistas de Belém, especialmente por sua beleza e proximidade com a natureza. Às margens de um braço do rio Guamá, o bar e restaurante oferece tranquilidade aos visitantes que vão de bicicleta, moto ou carro. O local possui três vias de acesso, sendo uma delas pelo Parque Estadual do Utinga — basta seguir as placas da trilha ao final do trecho interno.

Funcionamento: consultar a programação no Instagram @trapiche_do_tio_lulu

Endereço do estabelecimento: Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, s/n - Curió-Utinga (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada

Bicicleta: gratuito

Carro e moto: R$ 5,00 (por pessoa)

2. Direct Marine Bar e Restô

Com vista para o rio e cardápio recheado de pratos paraenses, o Direct Marine Bar e Restô oferece uma experiência única aos visitantes. O espaço fica localizado na avenida Bernardo Sayão e funciona, principalmente, para almoço. Também é possível apreciar o pôr do sol no estabelecimento, de sexta-feira a domingo.

Funcionamento

Quarta e quinta-feira, de 10h a 15h

Sexta-feira, de 10h a 17h

Sábado e domingo, de 9h30 a 19h

Endereço do estabelecimento: Avenida Bernardo Sayão, 2072 - Condor (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: a depender do consumo no local

3. Ilha do Combu

A Ilha do Combu é um dos principais atrativos para moradores e turistas de Belém. Localizado a cerca de 15 minutos da capital paraense, o local proporciona aos visitantes pratos típicos da região, vistas memoráveis e experiências únicas. Para atravessar até a ilha é preciso pegar um barco na Praça Princesa Isabel.

Funcionamento: a depender do restaurante escolhido (saiba mais aqui)

Endereço do ponto de travessia: Praça Princesa Isabel. Avenida Alcindo Cacela, s/n - Condor (clique aqui e veja como chegar)

Valor da passagem: R$ 20,00 (ida e volta)

4. Ilha de Cotijuba

Assim como a Ilha do Combu, a Ilha de Cotijuba também é um dos destinos escolhidos por moradores e turistas de Belém que desejam se refrescar. A travessia para o local, que possui diversas atividades disponíveis, leva cerca de 30 a 40 minutos. Para chegar na ilha é necessário pegar o navio da prefeitura ou barco comum no Trapiche de Icoaraci.

Funcionamento: a depender da atividade escolhida (saiba mais aqui)

Endereço do ponto de travessia: Trapiche de Icoaraci. Rua Siqueira Mendes, 373 - Cruzeiro (clique aqui e veja como chegar)

Valor da passagem

Navio da prefeitura: segunda a sexta-feira - R$ 3,60 (inteira) e R$ 1,80 (meia) | sábado, domingo e feriado - R$ 7,20 (inteira) e R$ 3,60 (meia)

Barcos comuns: R$ 10,00

Horário de travessia

Navio da prefeitura: Icoaraci para Cotijuba - 9h e 18h | Cotijuba para Icoaraci - 5h45 e 17h

Barcos comuns: sem horário fixo