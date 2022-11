Reforço na frota de ônibus para Mosqueiro começa na sexta (11); saiba o motivo e o valor da passagem

A frota de ônibus para a Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, será reforçada a partir da próxima sexta-feira (11) para o feriado Proclamação da República, comemorado na próxima terça-feira (15). A determinação do complemento foi realizada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) da linha Mosqueiro-São Brás. Mais oito veículos serão incrementados à frota. As informações foram divulgadas no Agência Belém.

Operação da Semob começa às 13h

A operação da Semob começa a partir de 13h de sexta saindo do terminal de linha Mosqueiro-São Brás, localizado na Praça Araújo Martins, em São Brás. No sábado (12), domingo (13) e segunda-feira (14), o horário de partida dos ônibus em direção a Mosqueiro inicia às 6h. A viagem final nesses três últimos dias está prevista para às 22h40.

Na segunda-feira, a operação vai das 12h40 às 20h.

Saiba o valor da passagem

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40. A meia-passagem é R$ 3,20. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.