Reconstituição da chegada dos fundadores da Assembleia de Deus será neste sábado, em Belém

A reconstituição da chegada dos evangelistas que fundaram a Assembleia de Deus em Belém será comemorada às 9h deste sábado (15), na Escadinha do Porto de Belém, na Estação das Docas. O evento tradicional é realizado para relembrar a data histórica na qual os missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg fundaram a igreja em 18 de junho de 1911. A reunião atrai milhares de pessoas a cada edição, vindas de navios e vestidas em trajes de época do século XX.

No início do século XX, os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, receberam em profecia a ordem de que tinham que pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Ao pesquisarem num mapa, descobriram que era um local distante, localizado na Amazônia. Sem verba e sem entenderem o idioma português, partiram de Nova York rumo à capital paraense. Os missionários desembarcaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910. Conheceram o casal Henrique e Celina Albuquerque, que cederam sua casa para realizar as primeiras reuniões pentecostais.

Depois de muitos encontros, finalmente, no dia 18 de junho de 1911, os missionários fundaram em Belém a Missão da Fé Apostólica, que sete anos depois foi registrada como Assembleia de Deus.

“O maior legado disso, no que diz respeito a nossa cidade, é que nasceu aqui em Belém do Pará. Essa igreja que está no Brasil todo, ela teve seu início em 18 de junho de 1911, aqui em Belém do Pará, fruto do chamado de dois missionários suecos, que vieram dos Estados Unidos para Belém”, disse o pastor Philipe Câmara.

Comemorações

Melgaço

A principal ação foi realizada no Marajó, no período de 30 de maio a 01 de junho com o Impacto humanitário em Melgaço, Portel e Bagre. A ação contou com a participação de médicos, dentistas, professores, assistentes sociais, e outros profissionais, todos voluntários, que estiveram nos municípios para auxiliar na diminuição da pobreza extrema do local, que registra o pior índice de desenvolvimento humano (IDH) do país.

Foram entregues cestas de alimentos e casas, todas mobiliadas. Também foram ofertados atendimentos médicos, odontológicos e jurídicos e cursos profissionalizantes, medicamentos, roupas e itens de higiene.

Atuação da Assembleia de Deus

A Assembleia de Deus é uma igreja missionária, com forte atuação na América do Sul, África e Ásia e outros países. Além de missões internacionais, a Igreja presta relevantes serviços às comunidades carentes da Região Metropolitana e ribeirinhas; com a “Missão de Construção e Reformas de Casas”, amparam pessoas que vivem em vulnerabilidade social, em condições de moradias precárias, seja construindo ou reformando casas, benefícios que trouxeram dignidade para mais de 200 famílias.

Seguindo o exemplo de Jesus na ajuda aos necessitados, a “Missão Contra a Fome” estende o amor de Deus por toda a comunidade para saciar a fome de famílias que se encontram em extrema pobreza, com doação de cestas de alimentos diariamente.

A “Missão Mais Puro Leite”, colabora para salvar a vida de bebês prematuros e em situação vulnerável, a partir de 70 postos de coleta de leite materno, instalados nos templos da igreja por toda Belém, em parceria com o Corpo de Bombeiros e Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Outra frente de trabalho social é a assistência aos imigrantes venezuelanos com atendimento em uma casa de passagem.

Serviço:

Reconstituição da Chegada dos Pioneiros

Local: Escadinha do Porto de Belém

Data e hora: 15 de junho, sábado, às 9h