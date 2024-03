Assembleia de Deus Belém celebra a Páscoa com espetáculos sobre Morte e Ressurreição de Jesus

Para celebrar a Páscoa e lembrar a ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja Assembleia de Deus em Belém vai promover dois musicais clássicos nesta sexta (29), sábado (30) e domingo (30), abertos ao público. O primeiro é o “O Sacrifício”, a ser apresentado em três sessões, na Sexta-Feira Santa, às 19h, e no domingo, em dois horários: 17h30 e 19h. O segundo musical, “Vivo está”, será apresentado em sessão única no sábado, às 19h. Todos têm entrada franca.

À frente da regência do musical “O Sacrifício”, o maestro Marcos Matos destaca que foram dois meses de preparação com coral, orquestra, atores e equipe técnica, tudo feito com muita dedicação para transmitir ao público a mensagem do sacrifício na cruz, a morte e, principalmente, do triunfo sobre o pecado e a morte, com a ressurreição.

No sábado, o musical “Vivo está” será conduzido pelo maestro Benedito Júnior, com a participação da orquestra do Templo Central da Assembleia de Deus e o Grupo Vocal.

Envolvimento

O musical “O Sacrifício” será apresentado pela orquestra do Templo Central da Assembleia de Deus, acompanhada por um coral com mais de 100 vozes - crianças, adolescentes e adultos que fazem parte da Missão com a Primeiríssima Infância da Igreja -, além do Coral da Missão com Surdos, que cantará em libras.

Confira a programação completa dos espetáculos da Assembleia de Deus Belém:

• Dia 29/03 – Musical "O Sacrifício"

Horários: 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus, na avenida Governador José Malcher com a travessa 14 de Março

• Dia 30/03 – Musical "Vivo Está"

Horários: 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus.

• Dia 31/03 – Musical "O Sacrifício"

Horários: 17h30 e 19h.

Local: Templo da Assembleia de Deus – Centenário.