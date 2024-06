Alepa promove sessão solene pelos 113 anos da Igreja Assembleia de Deus em Belém

Uma sessão solene na sede da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), a partir das 10h, desta segunda-feira (10), vai homenagear os 113 anos de fundação da Assembleia de Deus em Belém, no dia 18 deste mês. A capital paraense é reconhecida como o berço da Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal no Brasil.

A solenidade está marcada para o plenário Newton Miranda, onde ocorre todos os anos, desde 2014, por meio de decreto legislativo em iniciativa do então deputado federal Raimundo Santos.

O evento vai relembrar “as circunstâncias históricas e inclusive espirituais que levaram à fundação da Assembleia de Deus em Belém do Pará”, diz o texto de divulgação do evento. Estima-se que a sessão solene registre a participação de grande número de evangélicos e até mesmo de não evangélicos.

De acordo com os coordenadores do evento, um dos pontos altos da agenda oficial comemorativa da instituição religiosa, é a ação social denominada “Impacto Humanitário no Marajó”.

A ação social chega à terceira edição anual, neste mês de junho, e tem como meta melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de municípios da Ilha do Marajó, como Melgaço, apontado como o de pior indicador nesse aspecto no território nacional.

Na Alepa, a Assembleia de Deus é a instituição mais agraciada com leis – são mais de quinze, todas de autoria do hoje congressista paraense Raimundo Santos. Para essa segunda-feira estão sendo aguardadas apresentações teatrais e depoimentos acerca da trajetória da igreja, e exibições do Coral e Orquestra da igreja.

No Coral, um dos destaques é a famosa mezzo-soprano paraense Alfa de Oliveira, de expressiva carreira em óperas e projetos artísticos de repercussão nacional.

Assembleia de Deus

Diz a história que os missionários suecos Gustaf Daniel Högberg (1884-1963) e Adolph Gunnar Vingren (1879-1933) chegaram a Belém, partindo do Porto de Nova York em 5 de novembro de 1910. Eles são os fundadores da Assembleia de Deus.

Atualmente, a Assembleia de Deus está presente em todos os estados brasileiros, e tem atuações sociais na América Latina, África e Europa.