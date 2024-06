Assembleia Legislativa do Pará homenageia 113 anos da Assembleia de Deus em Belém

Antes das 10h, desta segunda-feira (10), a Assembleia Legislativa do Pará, em Belém, registrou grande movimentação de evangélicos e convidados da sessão solene em homenagem aos 113 anos de fundação da Assembleia de Deus em Belém.

A solenidade foi marcada pela entrega da "Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren" a personalidades que se destacam no âmbito evangelístico no Pará. O deputado e presidente da Casa, Francisco Melo (MDB), mais conhecido como Chicão, garantiu que enquanto estiver na direção da Alepa, a igreja terá "as portas abertas" para o tributo periódico.

A sessão solene, em questão, foi criada pelo decreto legislativo, de nº 12/2014, de autoria do então deputado estadual Raimundo Santos, que agora cumpre o quarto mandato federal, desde o ano de 2023.

O vice-presidente da Assembleia de Deus, em Belém, Philipe Câmara, agradeceu a homenagem do Poder Legislativo, e destacou o papel social e espiritual da igreja. "O que seria do Pará e do Brasil se não fosse a Assembleia de Deus?, disse ele, destacando a atuação institucional da Assembleia de Deus.

"O espírito Santo escolheu Belém para a fundação", afirmou ele, em alusão à histórica chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren a Belém no ano de 1910, fundadores da Assembleia de Deus, na capital paraense, em 18 de junho de 1911.

A sessão solene, na Alepa, reuniu líderes da denominação pentecostal e registrou a presença do senador Zequinha Marinho, e do deputado federal, Raimundo Santos Júnior.

A cerimônia teve transmissão pela TV e Rádio Alepa e Redes Boas Novas, e a sessão também teve apresentações do Coral e da Orquestra do Templo Central, do Coral de Mulheres e dos grupos femininos as Belemitas e Medley, bem como do próprio deputado Raimundo Santos, que é cantor gospel.