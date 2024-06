Queda de postes deixa 217 famílias sem energia elétrica em Belém

Seis postes de energia elétrica caíram na tarde desta segunda-feira (17) na rua das Laranjeiras, no bairro do Tenoné, em Belém. O incidente, que deixou 217 famílias sem fornecimento de energia elétrica e água, ocorreu após uma escavação realizada por funcionários de uma construtora.

Moradores relataram que os operários, que trabalham nas obras do residencial Parque das Palmeiras, fizeram uma escavação muito próxima às estruturas, provocando a queda em “efeito dominó” dos postes de energia. Ninguém ficou ferido.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica impactou diretamente o abastecimento de água, que somente será normalizado com o restabelecimento da eletricidade. Funcionários da concessionária de energia já estão no local trabalhando para restabelecer o serviço.

O residencial Parque das Palmeiras faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, com a construção de 52 apartamentos com área de lazer completa. A obra iniciou em abril de 2022 e a previsão para terminar é de Outubro de 2024.

Procurada pelo Grupo Liberal, a Equatorial Energia informou que as equipes trabalham para normalizar a situação. A Caixa Econômica Federal e a Empresa Atan Engenharia, responsável pela obra, informaram que apuram as causas que levaram à queda dos postes.

Já a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o sistema de abastecimento da área foi afetado pela falta de energia. Equipes da Cosanpa acionaram a Equatorial Energia para restabelecer o serviço. Em seguida, o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa.

Vistoria técnica

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por meio da Divisão de Fiscalização (Deaf), comunicou que será realizada uma vistoria técnica no local para averiguação de questões relacionadas ao licenciamento da obra em andamento. A inspeção técnica ocorrerá na manhã desta terça-feira (18).