Moradores do Umarizal registram falta de energia elétrica nesta terça (14)

​Moradores do bairro do Umarizal, em Belém, estão enfrentando um problema de falta de energia elétrica na noite desta terça-feira (14). Dentre os trechos afetados, estão as travessas Dom Romualdo de Seixas, Dom Romualdo Coelho, ruas Antônio Barreto, Diogo Moía e avenida Generalíssimo Deodoro. O problema teria​ começado por volta das 17h30. Até às 20h, ainda não havia sido solucionado. Ainda não há detalhes sobre qual pode ter sido a causa da interrupção no fornecimento do serviço.



A reportagem de O Liberal acionou a Equatorial Energia em busca de mais informações sobre o caso e aguarda retorno.​​

A Equatorial Pará informa que normalizou o fornecimento de energia no bairro do Umarizal, em Belém, às 20h17 desta terça-feira, 14. A situação foi causada por conta da queda de uma árvore na região, que rompeu um cabo de energia e fez com que clientes de algumas ruas ficassem com o serviço comprometido temporariamente.

