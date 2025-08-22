Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Quando o Parque da Cidade será reaberto ao público? Saiba tudo sobre o fechamento temporário

Parque está fechado temporariamente para a montagem da estrutura oficial da COP 30

Hannah Franco
fonte

Quando o Parque da Cidade vai reabrir? Veja previsão após a COP30 em Belém. (Bruno Cecim/Agência Pará)

O Parque da Cidade, em Belém, fechou seus portões ao público para dar início à montagem das estruturas que vão sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Desde sua inauguração em junho, o espaço se tornou um dos principais pontos de lazer da capital paraense, recebendo mais de 600 mil visitantes em pouco tempo. No entanto, a partir de agora, o parque estará temporariamente fechado para preparação do evento.

A previsão oficial é que o Parque da Cidade retome o atendimento ao público em dezembro de 2025, logo após o término da COP 30, que ocorrerá em novembro. Saiba tudo sobre o fechamento temporário para a COP 30.

VEJA MAIS

image Parque da Cidade recebe mais de 670mil visitantes antes de ser preparado para a COP30
A partir de segunda-feira (18), o espaço fecha para montagem das estruturas da conferência

image Qual ônibus passa no Parque da Cidade em Belém? Veja como chegar ao local
Descubra como ir de ônibus ao Parque da Cidade, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

Quando o Parque da Cidade vai abrir novamente?

Ainda não há uma data exata confirmada para a reabertura, mas a expectativa é que o Parque da Cidade volte a funcionar em dezembro de 2025, logo após o término da COP 30, que ocorre em novembro.

Durante esse período, o local passará por uma série de adaptações estruturais para receber o evento internacional, incluindo pavilhões, salas técnicas, áreas de convivência e zonas diplomáticas com acesso restrito.

O que vai acontecer no Parque da Cidade durante a COP 30?

Localizado na Avenida Júlio César, com acessos também pela Avenida Senador Lemos, o Parque da Cidade ocupa uma área total de 500 mil m², dos quais 160 mil m² serão utilizados para a estrutura da Blue Zone, dentro de um perímetro de segurança de 240 mil m². O espaço, coordenado pela ONU, terá acesso restrito a credenciados, como chefes de Estado, negociadores e imprensa especializada.

Ao término da conferência, o Parque da Cidade será reaberto e continuará atendendo a população. Estão previstas duas novas estruturas permanentes no local: Centro de Economia Criativa e Centro Gastronômico.

image Famílias aproveitando o parque aquático gratuito no Parque da Cidade para aliviar o calor em Belém. (Ivan Duarte | O Liberal)

Por que o Parque da Cidade fechou?

O fechamento do Parque da Cidade é necessário para a montagem das estruturas da COP. O espaço será transformado nas chamadas Blue Zone e Green Zone, áreas centrais da conferência, que exigem complexa infraestrutura diplomática, de segurança e de logística.

As zonas precisarão de ampla preparação com montagem de pavilhões, salas técnicas, sistemas de energia limpa, centrais de resíduos, além de estruturas para transporte sustentável.

O parque já está recebendo equipamentos, estruturas modulares, reforço nos esquemas de segurança e outras adaptações coordenadas pelo Governo Federal, em parceria com a ONU. Toda essa preparação deve se estender até o início da conferência.

O que tem para fazer no Parque da Cidade?

  • Skatepark olímpico;
  • Quadras poliesportivas cobertas e ao ar livre;
  • Campos de futebol society e quadras de areia;
  • Academia ao ar livre;
  • Playground com brinquedos molhados e de escalada;
  • Pista de corrida, ciclovias, ecotrilhas;
  • Mesas de pingue-pongue, balanços e área infantil;
  • Colônia de férias pública;
  • Esplanada das fontes.

Durante a conferência climática, todo esse espaço será incorporado à estrutura do evento e ficará fechado para visitantes comuns.

Qual o horário de funcionamento do Parque da Cidade?

De acordo com o cronograma divulgado pelo Governo do Estado, o funcionamento segue este padrão:

  • Terça a domingo: das 8h às 22h;
  • Segundas-feiras: fechado para manutenção pela manhã e à tarde, com reabertura às 18h até às 22h.

Ao retornar, o local deve seguir o mesmo horário de funcionamento. O espaço é gratuito e voltado para todas as idades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Parque da Cidade

COP 30

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM BELÉM

Pedido de desculpas

Secretário da COP30 pede desculpas após polêmica sobre proibição de comidas típicas do Pará

Valter Correia garantiu a presença de pratos típicos do Pará, como açaí, tacacá e maniçoba, no evento em Belém

19.08.25 17h37

BELÉM

Feira de São Brás é entregue revitalizada, em Belém, com nova estrutura e foco no turismo e economia

Espaço conta com 195 bancas reformadas, infraestrutura moderna e aposta em sustentabilidade com energia solar

19.08.25 17h14

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

BELÉM

Açaí 'vetado' na COP 30? Engenheiro florestal contesta proibição e defende consumo seguro

O profissional defende fiscalização e certificação em vez de proibição e critica desconhecimento sobre a culinária amazônica

16.08.25 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda