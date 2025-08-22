Quando o Parque da Cidade será reaberto ao público? Saiba tudo sobre o fechamento temporário

O Parque da Cidade, em Belém, fechou seus portões ao público para dar início à montagem das estruturas que vão sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Desde sua inauguração em junho, o espaço se tornou um dos principais pontos de lazer da capital paraense, recebendo mais de 600 mil visitantes em pouco tempo. No entanto, a partir de agora, o parque estará temporariamente fechado para preparação do evento.

A previsão oficial é que o Parque da Cidade retome o atendimento ao público em dezembro de 2025, logo após o término da COP 30, que ocorrerá em novembro. Saiba tudo sobre o fechamento temporário para a COP 30.

Quando o Parque da Cidade vai abrir novamente?

Ainda não há uma data exata confirmada para a reabertura, mas a expectativa é que o Parque da Cidade volte a funcionar em dezembro de 2025, logo após o término da COP 30, que ocorre em novembro.

Durante esse período, o local passará por uma série de adaptações estruturais para receber o evento internacional, incluindo pavilhões, salas técnicas, áreas de convivência e zonas diplomáticas com acesso restrito.

O que vai acontecer no Parque da Cidade durante a COP 30?

Localizado na Avenida Júlio César, com acessos também pela Avenida Senador Lemos, o Parque da Cidade ocupa uma área total de 500 mil m², dos quais 160 mil m² serão utilizados para a estrutura da Blue Zone, dentro de um perímetro de segurança de 240 mil m². O espaço, coordenado pela ONU, terá acesso restrito a credenciados, como chefes de Estado, negociadores e imprensa especializada.

Ao término da conferência, o Parque da Cidade será reaberto e continuará atendendo a população. Estão previstas duas novas estruturas permanentes no local: Centro de Economia Criativa e Centro Gastronômico.

Famílias aproveitando o parque aquático gratuito no Parque da Cidade para aliviar o calor em Belém. (Ivan Duarte | O Liberal)

Por que o Parque da Cidade fechou?

O fechamento do Parque da Cidade é necessário para a montagem das estruturas da COP. O espaço será transformado nas chamadas Blue Zone e Green Zone, áreas centrais da conferência, que exigem complexa infraestrutura diplomática, de segurança e de logística.

As zonas precisarão de ampla preparação com montagem de pavilhões, salas técnicas, sistemas de energia limpa, centrais de resíduos, além de estruturas para transporte sustentável.

O parque já está recebendo equipamentos, estruturas modulares, reforço nos esquemas de segurança e outras adaptações coordenadas pelo Governo Federal, em parceria com a ONU. Toda essa preparação deve se estender até o início da conferência.

O que tem para fazer no Parque da Cidade?

Skatepark olímpico;

Quadras poliesportivas cobertas e ao ar livre;

Campos de futebol society e quadras de areia;

Academia ao ar livre;

Playground com brinquedos molhados e de escalada;

Pista de corrida, ciclovias, ecotrilhas;

Mesas de pingue-pongue, balanços e área infantil;

Colônia de férias pública;

Esplanada das fontes.

Durante a conferência climática, todo esse espaço será incorporado à estrutura do evento e ficará fechado para visitantes comuns.

Qual o horário de funcionamento do Parque da Cidade?

De acordo com o cronograma divulgado pelo Governo do Estado, o funcionamento segue este padrão:

Terça a domingo: das 8h às 22h;

Segundas-feiras: fechado para manutenção pela manhã e à tarde, com reabertura às 18h até às 22h.

Ao retornar, o local deve seguir o mesmo horário de funcionamento. O espaço é gratuito e voltado para todas as idades.