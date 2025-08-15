Capa Jornal Amazônia
Parque da Cidade recebe mais de 670mil visitantes antes de ser preparado para a COP30

A partir de segunda-feira (18), o espaço fecha para montagem das estruturas da conferência

Agência Pará

Em menos de dois meses de funcionamento, o Parque da Cidade recebeu mais de 670 mil visitantes e se consolidou como novo ponto de lazer, esporte e cultura em Belém. A área de lazer permanece aberta até domingo (17), das 8h às 22h, com 14 opções recreativas e esportivas para públicos de todas as idades. Na segunda-feira (18), o espaço será entregue ao Governo Federal e à Organização das Nações Unidas (ONU), para a montagem das estruturas modulares provisórias dos pavilhões de negociação e plenárias da Blue Zone e da Green Zone da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro.

“A nossa população abraçou o Parque da Cidade. Isso reflete o quanto Belém deseja e merece espaços de convivência de qualidade, e esse é um compromisso do Governo do Pará. Esse equipamento foi sonhado junto com a população e, mais do que uma obra urbana, tornou-se um lugar de encontro, de troca e de convivência. É apenas um ‘até logo’: ele será devolvido ainda mais fortalecido e completo depois da COP30”, afirma Ursula Vidal, secretária de Estado de Cultura.

Entre as principais obras que ficarão como legado da COP30, o Parque da Cidade representa a maior intervenção urbana dos últimos 100 anos na capital paraense. Nos 50 dias de funcionamento desde sua abertura, o equipamento recebeu públicos de todas as idades para passeios, práticas esportivas e atividades culturais promovidas pelo Governo do Pará, por meio das Secretarias de Estado de Cultura (Secult) e de Esporte e Lazer (Seel).

O espaço oferece ampla estrutura de esporte e lazer: quadras poliesportivas, de areia e de tênis, pista de caminhada, ciclovia, pista de skate, playground infantil, área pet, quiosques e food trucks, pontos de hidratação e amplas áreas verdes. Um dos destaques é a Esplanada das Fontes, parque aquático voltado para crianças de até 12 anos, com brinquedos interativos, toboáguas, escorregadores com piscinas rasas, baldes em formato de coqueiros e chuveiros em forma de cogumelos. O espaço conta com estrutura completa de segurança, composta por bombeiros, salva-vidas e monitores treinados. A acessibilidade é garantida, com a disponibilização de cadeiras de rodas adaptadas para uso aquático destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Após a COP30, o Parque da Cidade de Belém será reaberto à população com toda a estrutura, incluindo os prédios de gastronomia e de economia criativa, já em fase final de obra.

