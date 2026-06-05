Público conhece história da Marinha do Brasil em visita a navios; programação segue até domingo (7)

Na próxima quinta-feira (11), se celebra o Dia da Marinha, em alusão à Batalha Naval do Riachuelo, principal marco da história naval do Brasil. Em Belém, a programação comemorativa conta com visitas a navios, parada naval, corrida, apresentações da Banda dos Fuzileiros Navais e Cerimônia Militar. A visita aos navios teve início nesta sexta-feira (5), atraindo públicos de diversas faixas etárias e segue até domingo (7), das 10h às 18h, na Estação das Docas.

A escoteira Tarsila Maria Camargo Pinto, de 11 anos. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

É o caso da escoteira Tarsila Maria Camargo Pinto, de 11 anos, que visitou a exposição durante a manhã. “O que mais me chamou mais atenção, eu vou ser realista, foi a metralhadora, eu achei muito interessante, que pode ser usada no caso de uma guerra”, diz. Tarsila conta que não tem muita vontade de fazer parte do ramo naval das Forças Armadas Brasileiras no futuro, no entanto, destaca que é “muito interessante poder conhecer um pouco da história”.

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Para Gabriela Lira, diretora-presidente do Grupo de Nazaré Escoteiros do Mar 7º Pa, a visita dos escoteiros aos navios é muito importante para que eles possam aprender mais sobre as embarcações e o trabalho da Marinha, além de colocarem em prática aprendizados sobre práticas escoteiras.

Gabriela Lira, diretora-presidente do Grupo de Nazaré Escoteiros do Mar 7º Pa. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Hoje eles tiveram a oportunidade de conhecer e ver de perto um navio. Aqui na nossa região Norte, a gente não tem muitas atividades dentro de embarcações. Essa é uma oportunidade muito boa para que eles conheçam e estejam dentro de uma navegação de verdade, para aliar a teoria com a prática”, argumenta a diretora-presidente.

Acervo museológico em um navio

Durante a programação, o público poderá visitar o Espaço Memória Corveta “Solimões” e o Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins” na Estação das Docas, em Belém, de 5 a 7 de junho, das 10h às 18h. Primeiro Navio Museu da região Norte, a Corveta "Solimões" foi construída nos Países Baixos e incorporada à Marinha do Brasil em 1955.

Projetada originalmente para patrulha, busca e salvamento, e varredura de minas, a Corveta desempenhou papel crucial na fiscalização do mar territorial brasileiro e no apoio logístico a áreas ribeirinhas, sendo vital para comunidades isoladas na Amazônia. Hoje, o Espaço Memória abre as portas à população guardando a história do Brasil e da Marinha em forma de acervo museológico.

Capitão-Tenente Thiago Seabra, comandante do Navio Hidroceanográfico Fluvial Rio Tocantins. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) “Rio Tocantins”, subordinado ao Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4), foi incorporado à Marinha do Brasil em 27 de julho de 2012. Tem como missão principal a realização de levantamentos hidroceanográficos em águas interiores na Bacia Amazônica, com a finalidade de contribuir para a atualização da cartografia náutica das principais hidrovias na região.

“Para o pessoal que vier às Docas, haverá dois navios aqui: o Rio Tocantins e a Corveta Rio Solimões, que hoje é um espaço com memória. Eles poderão conhecer um pouco mais do que é a Marinha, principalmente em relação ao Rio Tocantins, a atividade hidrográfica”, explica o Capitão-Tenente Thiago Seabra, comandante do Navio Hidroceanográfico Fluvial Rio Tocantins.

O Capitão-Tenente reforça que as visitas são essenciais para que a população conheça a história da data magna de 11 de junho, referente à Batalha Naval do Riachuelo e lembrada todos os anos como Dia da Marinha Brasileira. Para ele, as tradições e aulas navais brasileiras ainda ficam escondidas na história.

“Acredito que seja importante para todos, e que consigam perceber um pouco mais da importância daqueles que puderam referenciar a história do Brasil em relação aqui à América do Sul, principalmente”, pontua o comandante do Navio Hidroceanográfico Fluvial Rio Tocantins.

Semana da Marinha

Ainda nesta sexta-feira (5), haverá a apresentação da banda do 2º Batalhão de Operações de Belém, no Shopping Grão-Pará. Já no sábado (6), a população poderá acompanhar a Parada Naval na orla da Estação das Docas, a partir das 11h30. Durante o evento, haverá o

traslado de navios e lanchas pelas águas da Baía do Guajará.

Semana da Marinha 2026 Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Já no domingo (7), às 6h, será dada a largada da Corrida da Marinha. Em 2026, a prova será disputada na Nova Rua da Marinha, no bairro da Marambaia. “E no dia 9 é a cerimônia referente exclusivamente à Batalha Naval do Riachuelo. Toda a programação é gratuita”, afirma o Capitão-Tenente Thiago Seabra.

Serviço

Semana da Marinha 2026

Apresentação da Banda de Música

Data: ⅚

Hora: 19h

Endereço: Shopping Bosque Grão-Pará

Parada Naval

Data: 6/6

Hora: 11h30

Endereço: orla da Estação das Docas

Visitação pública a Navios

Data: 5, 6 e 7 de junho

Hora: 10h às 18h

Endereço: Estação das Docas

Corrida da Marinha

Data: 7 de junho

Hora: 6h

Local: 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, Marambaia, Belém

Cerimônia Militar do Dia da Marinha

Data: 9 de junho

Hora: 19h15

Local: Praça Pedro Teixeira (Escadinha do Cais do Porto)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades