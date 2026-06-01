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Corpo é encontrado em buscas por homem que desapareceu em passeio de moto aquática em Ilhabela

Estadão Conteúdo

Um corpo foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira, 1º, durante o trabalho de buscas por Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, que desapareceu no mar em Ilhabela (SP), no dia 24 de maio. A identidade do corpo encontrado não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), o corpo foi localizado por agentes da Defesa Civil, que acionaram os bombeiros. O local não foi informado pelo GBMar. As buscas por Dheoge estão no nono dia.

Ele desapareceu após sair de moto aquática para dar uma passeio com uma amiga. Os dois estavam em uma festa em uma lancha com outros conhecidos. Ao perceberem que os dois estavam demorando para voltar, os amigos começaram a procurá-los.

A amiga de Dheoge, Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, foi encontrada com vida na última terça-feira, 26, e recebeu alta hospitalar na quinta-feira, 28. Ao sair do hospital, Bruna pediu que as pessoas continuassem orando por Dheoge.

"Eu também peço, encarecidamente, que continuem orando pelo meu colega, que ainda não foi encontrado. Agradeço a todos pela preocupação. Agora vou para casa para poder descansar e ver minha família", disse.

Últimos momentos antes da saída

Um amigo de Dheoge que estava na festa na lancha, Dyego Dutra da Silva, contou ter usado a moto aquática momentos antes. "Eu tinha ido buscar energético de jet ski com o Mineiro (outro amigo presente no local). Foi quando voltamos, o Mineiro atracou o jet na lancha e foi para o banheiro porque ele estava passando meio mal", relembrou em entrevista à TV Vanguarda, afiliada local da Globo.

Logo em seguida, Dheoge teria pegado o equipamento para o passeio com Bruna. "A gente percebeu (que eles tinham saído) porque fazia tempo que eles tinham ido para o mar, o Mineiro perguntou por eles quando saiu do banheiro. E também já estava dando a hora da locação da lancha, foi aí que a gente partiu de embarcação à procura deles", contou.

Até a última quinta-feira, a principal hipótese da investigação sobre o ocorrido era a de que a moto aquático tenha tido uma pane e parado de funcionar, afundando em seguida. O equipamento foi localizado na segunda-feira, 25, e encaminhado para perícia.

"Pelo que eu soube, pelo que eu apurei, ainda não é nada oficial, tendo em vista que a embarcação, o jet ski, está para fins periciais. A embarcação parou no meio do mar, apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, ela começou a afundar, aí eles tiveram que desembarcar e ficaram à deriva todo esse período no mar", disse o delegado responsável pelo caso, Caio Nunes de Miranda, em entrevista à Vanguarda.

Bruna foi encontrada flutuando no mar por dois pescadores. Ela boiava graças ao colete salva-vidas que usava e não teve ferimentos graves. Contudo, precisou ficar internada dois dias no hospital Mário Covas, em Ilhabela, devido ao esforço físico e à falta de alimentação e água nos dois dias que passou à deriva.

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