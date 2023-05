Protesto em Belém: estudantes de escola pública fecham trecho da avenida Almirante Barroso

Na manhã desta terça-feira, 9, estudantes da escola pública estadual Pedro Amazonas Pedroso protestam em frente à instituição, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém. Nas imagens, é possível observar que um grupo de alunos, com cartazes nas mãos, fecham a via no sentido São Brás - Entroncamento.

De acordo com as mensagens escritas pelos estudantes, a reivindicação é por melhorias estruturais na escola: "Reforma urgente", diz em um dos cartazes.

Em um documento escrito conselho estudantil da escola, compartilhado com a reportagem, os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio, que integram o protesto, descrevem as principais reivindicações. A primeira delas é a conclusão da reforma da escola, que começou em abril de 2022 com previsão de duração de seis meses. "Até o presente momento (maio de 2023) esta ainda não foi concluída".

Outro motivo seria a falta de centrais de ar, "o principal motivo pelo qual os alunos ainda estão em rodízio de aulas". Segundo o documento, os equipamentos já chegaram ao colégio mas até hoje não foram instalados. Com essa situação, os alunos da primeira e segunda série se revezam para ter aulas: um dia para cada classe, o que estaria prejudicando o aprendizado.

Por fim, o texto afirma que algumas turmas estão sem professores para "disciplinas essenciais" desde o início do ano. "Todos os problemas acima expostos já foram levados à administração da escola, mas não havendo solução para tais", diz o documento.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento da Secretaria de Educação (Seduc) sobre o caso, que respondeu por meio da seguinte nota: "A Seduc informa que a escola está em processo de reconstrução e que enviou uma equipe técnica da Secretaria para ouvir as novas demandas dos estudantes".

Trânsito no local

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a avenida Almirante Barroso está interditada no trecho entre as avenidas Júlio César e Tavares Bastos, sentido São Brás/Entroncamento. Uma faixa e a via expressa do BRT estão liberadas para o fluxo de veículos.

Agentes da Semob encontram-se no local, dispostos nos cruzamentos com a Júlio César e Tavares orientando o trânsito, garantindo a fluidez e a segurança viária dos estudantes. A autarquia informa que o trânsito na avenida está sendo desviado pela Júlio César e pela canaleta do BRT.