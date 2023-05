Repórter 70: laudo final da samaumeira da praça Santuário é entregue à Diretoria da Festa de Nazaré

Está nas mãos de representantes da igreja católica, em Belém, o laudo final sobre a saúde da árvore samaumeira da praça Santuário, conhecida como “CAN”. O documento, elaborado por técnicos da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi entregue na tarde desta segunda-feira, 8, à Diretoria da Festa de Nazaré, responsável pela administração da praça onde a árvore está localizada.

Além de apresentar a avaliação da saúde do vegetal, o documento contém os resultados dos testes realizados de fevereiro a abril deste ano, sendo a última avaliação feita no dia 26 de abril. De acordo com o relatório, foram feitas coletas de material vegetal pelos pesquisadores das instituições para que fossem realizadas tentativas em laboratório de enraizamento dos ramos coletados utilizando hormônios vegetais para reprodução vegetativa (clones), porém o experimento não obteve sucesso.

• Repórter 70: veja a edição completa da coluna de O Liberal

As decisões sobre os encaminhamentos do plantio serão definidas junto com a Arquidiocese de Belém, com a avaliação para possibilidade do plantio de outra samaumeira no local ou plantio de outra espécie mais adequada para a arborização urbana, caso optado por outra espécie mais adequada no local, será plantada uma samaumeira em outro local com menores riscos para a população, conforme artigo 52 da Lei Ordinária nº 7.709, 18 de maio de 1994.

VEJA MAIS

Laura aponta risco iminente de queda

As novas avaliações constataram que, apesar do vegetal se encontrar vivo, não tem condições de se estabelecer, apresentando risco iminente de queda de galhos e tombamento, oferecendo risco para a população e à estrutura que há em volta.

O tronco encontra-se repleto de outros vegetais (epífitas), que podem fazer peso e aumentar essas chances. É importante salientar que havia sido deixado apenas o tronco do vegetal para viabilizar uma possível regeneração da copa. Porém, como mostra os danos já citados, há poucas chances de se restabelecer de forma segura.

Diante das análises e levando em conta a localização e dimensão da árvore, o corpo de profissionais especializados que realizou o estudo recomenda a supressão total do vegetal, a fim de dirimir riscos que possam vir a causar maiores transtornos ao patrimônio e colocar vidas em risco.