Caso Prix: influencer é transferido para Abelardo Santos e inicia medicação

Pelas redes sociais, um dos amigos do influenciador digital paraense Marcio Rodrigo Lima, conhecido nas redes sociais como Prix, confirmou que já aconteceu a transferência do jovem para o hospital Abelardo Santos, em Icoaraci. Prix estava internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto Socorro Municipal (HPSM) Mário Pinotti, o PSM da 14 de Março, em Belém, mas o espaço não tinha condições de atendê-lo. Após mobilização na internet, a transferência do paciente foi realizada no início da madrugada desta terça (9).

"O Prix acabou de chegar e dar entrada no hospital, já iniciou com a medicação na qual precisava e não tinha no PSM. Agora ele vai continuar o tratamento e a recuperação lá no Abelardo e a gente vai atualizando vocês por aqui", diz o texto da publicação.

De acordo com informações da irmã do influenciador, Samira Guedes, Prix ficou internado no PSM por seis dias, pois precisava tratar uma infecção generalizada supostamente provocada por erro médico. Ela também conta que o irmão corria risco de vida caso ficasse sem o tratamento. “Ele tratou uma infecção urinária, mas depois começou a sentir dor e procurou o PSM da 14. Lá, na mesma hora fizeram os exames e já operaram ele para retirar o apêndice, só que depois de três dias foram ver e o intestino dele estava perfurado. Tudo que está acontecendo foi erro médico”, completa.

Após a transferência para o hospital em Icoaraci, um amigo de Prix comenta: "a primeira coisa que ele falou ao chegar no hospital foi o ar condicionado. Agora nosso amigo estará em melhores mãos. Continuaremos as orações para sua breve e rápida recuperação".