Programa 'Belém Limpa' começa nova etapa na limpeza de cemitérios

As atividades do Programa “Belém Limpa”, que prevê limpeza e capinação em áreas públicas da capital paraense, estão concentradas em dois cemitérios públicos municipais. Segundo o planejamento para esta semana, os trabalhos começaram na segunda-feira (20) e prosseguem até quarta-feira (22) no cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá. Já o cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, recebe os serviços de limpeza na quinta (23) e sexta-feira (24).

Os internos atuam na manutenção e zeladoria dos maiores cemitérios de Belém. Nesta etapa participam 100 custodiados da Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Santa Izabel (URRS Santa Izabel), trabalhando em pontos específicos dos cemitérios, definidos previamente.

A utilização da mão de obra carcerária na limpeza dos cemitérios fora do período alusivo ao Dia de Finados (2 de novembro) mantém os espaços públicos conservados.

A ação de limpeza é fruto da parceria entre o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com a Prefeitura de Belém.

Para Raquel Lima, coordenadora de Trabalho e Produção da Seap, o trabalho contribui também com a reinserção social. “Os nossos cemitérios têm uma área de extensão grande e muito trabalho. Organizamos uma megaoperação, onde a gente movimenta nossas equipes especializadas para fazer a segurança do local. Além disso, essa parceria contribui com a reinserção social das pessoas através do trabalho, ajuda a sociedade e contribui para a melhoria do espaço deixando-o mais limpo, organizado e bonito, para quando a população utilizar o serviço público, ela encontre o local de um jeito mais adequado”, disse a coordenadora.

Ao se solidarizar com um amigo da família no cemitério de Santa Izabel, Walkiria Lima, 53 anos, disse que ficou “surpresa porque não sabia que eles estavam limpando. Mas é muito bom o que estão fazendo, ajudando na limpeza e diminuindo a pena deles”.

Para o interno Josias Santana, 48 anos, a participação no projeto é uma forma de garantir alguns benefícios e ajudar a família. Dentro da unidade prisional ele já trabalhou em outros projetos de manutenção e no recolhimento de marmitas.

“Hoje estou trabalhando no cemitério de Santa Izabel com a finalidade de limpar essa área e concluir essa missão. Eu aproveitei essa oportunidade de trabalho porque traz muitos benefícios, como a remição de pena e a remuneração. Assim também consigo ajudar a minha família, mudar de vida e, quem sabe, até sair daqui com um emprego garantido”, contou o interno.