Igor Normando inicia mandato com mutirão de limpeza e reestruturação administrativa em Belém

Em coletiva de imprensa após a posse nesta quarta-feira (1º), o novo prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), anunciou que começará a gestão com um grande mutirão de limpeza urbana. O Programa "Belém Limpa" pretende desobstruir canais e bueiros, além de iniciar projetos para valorizar o patrimônio histórico e ordenar a comunicação visual da cidade. Normando também revelou planos de reduzir custos na administração municipal, com corte de secretarias e reestruturação da máquina pública.

Reorganização para valorizar Belém

"A partir de amanhã, vamos dar início à questão da cidade. Vamos fazer um grande mutirão de limpeza por meio do Programa 'Belém Limpa', que não só vai desobstruir bueiros e canais, mas também desencadear uma série de projetos relevantes, como a reformulação da comunicação visual da cidade para valorizar nosso patrimônio histórico e ordenar o espaço urbano", disse o prefeito.

Normando destacou que o programa não será uma ação pontual, mas o início de mudanças duradouras. "Entendemos que Belém precisa de comando. As ações na cidade serão perenes e edificarão o sentimento de pertencimento e valorização da cidade por cada cidadão que aqui mora", afirmou.

Entre as medidas de ordenamento urbano, o prefeito mencionou notificações à Equatorial para retirar fios inutilizados nos postes da cidade e a criação de um código de postura que garanta o cumprimento de padrões urbanos.

Cortes administrativos para mais investimentos

Além do planejamento urbano, Igor Normando anunciou uma reforma administrativa que prevê a redução de 42 para 31 secretarias municipais. "Vamos enxugar pelo menos 20% da folha de pagamento e do custeio para possibilitar mais investimentos na cidade, com eficiência e melhores resultados para a população", explicou.

Com promessas de uma gestão focada em economia, organização e valorização de Belém, Normando inicia seu mandato buscando aproximar a população do processo de recuperação e crescimento da capital paraense.