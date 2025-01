Na primeira ação de governo, Igor Normando lança programa ‘Belém Limpa’

Em seu primeiro ato de governo, após ser empossado nesta quarta-feira (1º.01), o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), lançou o programa “Belém Limpa”, na manhã desta quinta-feira (2.01), que inclui ações de microdrenagem e manutenção da zeladoria urbana na capital paraense, com mais de mil profissionais fazendo a limpeza de ruas, praças e canais nos primeiros 100 dias do novo mandato, com o apoio do governo do Estado.

Em coletiva de imprensa realizada no Palácio Antônio Lemos, sede do Executivo municipal, o prefeito enfatizou que, no programa, as equipes irão desobstruir os canais e fazer a limpeza dos bueiros, garantindo a manutenção de grande parte das praças da cidade, inclusive com ações nos distritos de Mosqueiro e Outeiro. Cerca de 100 funcionários de limpeza foram recebidos no local para um café da manhã, antes do início das ações.

“Estamos fazendo uma força-tarefa no Portal da Amazônia, na Praça da República, para garantir que a gente tenha a manutenção urbana da cidade e a zeladoria em dia. Vamos fazer tudo isso no espaço de 100 dias, garantindo que a população possa ter o serviço assegurado”, comentou. Outra ação da Prefeitura neste início de mandato será o lançamento de um aplicativo com o horário dos carros coletores de lixo.

Parceria com população

Além disso, segundo Normando, será feito um planejamento das ações da gestão municipal, para que a população compreenda quais serão os projetos colocados em prática durante todo o ano de mandato. “É importante mostrar à população que é possível fazer gestão pública em parceria e em colaboração com a sociedade, fazendo uma campanha educacional e mostrando a importância de cada um fazer o seu papel e, ao mesmo tempo, para a população ter espaço para denunciar qualquer tipo de descarte irregular de lixo”, disse Igor.

Programa 'Belém Limpa' Foto: Thiago Gomes / O Liberal

Titular da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana, Thayta Martins destacou que as ações do mutirão começam pelo Canal da Antônio Baena e Canal do Galo, na área próxima à Universidade da Amazônia (Unama), que recebe serviços de limpeza urbana nas margens do canal e de desassoreamento. “Isso objetiva minimizar os efeitos dos alagamentos. Nós mapeamos os principais pontos críticos de alagamento da cidade e estaremos atuando com a microdrenagem”, contou.

Também serão priorizados no projeto os cemitérios da cidade. “Temos muitas ações que serão lançadas ao longo da campanha, mas a gente vai trabalhar muito forte nisso, porque é interesse de todos e a gente conta com a população, inclusive com a conscientização do descarte correto de lixo”, disse. Sobre a iluminação pública, cuja manutenção também está prevista no programa, a secretária mencionou que haverá uma atenção especial da Prefeitura.

Investimentos

Neste projeto específico, não há nenhum recurso novo alocado, segundo o prefeito Igor Normando, e os recursos utilizados já estavam previstos no orçamento municipal, além de contar com a parceria do Estado. “Não tem nenhum recurso a mais para essa ação, o que está tendo é a organização, o monitoramento e o comando de gestão”, assegurou.

Para além deste programa, de curto prazo, a nova equipe também prevê outras medidas. A médio prazo, o prefeito destacou que serão instalados, nos pontos críticos de alagamento, os chamados “piscinões”, que armazenam água no subsolo de áreas urbanas, seja ao ar livre ou em pátios cobertos. A medida, como lembrou Igor, é uma realidade em outras capitais e em breve estará em vigor em Belém.

Já a longo prazo, a ideia é fazer macrodrenagens nos grandes canais. Porém, como isso depende de um volume de recursos muito grande, a Prefeitura precisará contar com o apoio do governo do Estado e do governo federal, por meio de financiamentos.