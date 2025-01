Igor Normando toma posse como prefeito de Belém na tarde desta quarta-feira (01/01)

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), e o vice-prefeito, Cássio Andrade (PSB), serão empossados, nesta segunda-feira (1º), às 17 horas. A cerimônia será realizada na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), no Plenário Newton Miranda. No mesmo local, também tomarão posse os 35 vereadores eleitos de Belém. Haverá, ainda, a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026.

A posse dos vereadores começa a partir das 15 horas. Segundo Cleiton Chaves, chefe de gabinete do novo prefeito de Belém, após ser empossado, Igor Normando seguirá para o Palácio Antônio Lemos, onde realizará a tradicional revista da Guarda Municipal e discursará para apoiadores em frente ao edifício histórico. Em seguida, o novo prefeito participará de um encontro com lideranças comunitárias, religiosas e políticas no local.

Dos 35 vereadores que assumirão os trabalhos legislativos, 18 nomes farão sua estreia na Câmara Municipal. Com as cerimônias de posse do Executivo e do Legislativo, Belém abre caminho para um mandato marcado por novos desafios e oportunidades. A ausência de cerimônias religiosas na posse reflete a sobriedade do evento, priorizando as agendas administrativas e políticas da nova gestão.