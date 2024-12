1º de janeiro: Igor Normando e vereadores eleitos tomam posse em Belém; saiba detalhes

A posse do prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), e do vice-prefeito Cássio Andrade (PSB) será realizada nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2025, às 17h, marcando o início de um novo ciclo de gestão na capital paraense. A cerimônia ocorrerá na Câmara Municipal de Belém, no Plenário Newton Miranda, onde também tomarão posse os 35 vereadores eleitos e haverá a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. A posse dos parlamentares belenenses ocorre a partir das 15h.

A solenidade na Câmara segue os protocolos estipulados pela Lei Orgânica do Município e dará início à 20ª legislatura. Segundo Cleiton Chaves, chefe de gabinete do novo prefeito de Belém, após ser empossado, Igor Normando seguirá para o Palácio Antônio Lemos, onde realizará a tradicional revista da Guarda Municipal e discursará para apoiadores em frente ao edifício histórico. “Em seguida, o novo prefeito participará de um encontro com lideranças comunitárias, religiosas e políticas no local”, revelou Chaves. Conforme ele, a posse do prefeito e vice não terá nenhuma cerimônia religiosa. Ainda não está confirmado se Igor Normando fará uma posse simbólica nos distritos de Outeiro e Icoaraci na primeira semana de janeiro.

Câmara Municipal renova composição com 18 novos parlamentares

Dos 35 vereadores que assumirão os trabalhos legislativos, 18 nomes farão sua estreia na Câmara Municipal. Entre os destaques estão figuras de diversos espectros políticos, como Silvane Ferraz (MDB), Marinor Brito (PSOL), Nay Barbalho (PP) e Rodrigo Moraes (PCdoB).

Além dos novos integrantes, a composição legislativa contará com a continuidade de parlamentares como John Wayne (MDB), Tulio Neves (PSD), e João Coelho (PDT), reforçando a diversidade e representatividade dos partidos na Casa.

Novas perspectivas para Belém

Com as cerimônias de posse do Executivo e do Legislativo, Belém abre caminho para um mandato marcado por novos desafios e oportunidades. A ausência de cerimônias religiosas na posse reflete a sobriedade do evento, priorizando as agendas administrativas e políticas da nova gestão.

Ainda sem confirmação, há a possibilidade de o prefeito Igor Normando realizar cerimônias simbólicas nos distritos de Outeiro e Icoaraci na primeira semana de janeiro, demonstrando uma maior proximidade com regiões descentralizadas da cidade.

Quem são os novos vereadores de Belém?

Silvane Ferraz (MDB); André Martha (PSD); Agatha Barra (PL); Mayky Vilaça (PL); Zezinho Lima (PL); Felipe Vinagre (União); Vitor Sales (União); Raquel dos Animais (PDT); Marcos Xavier (Republicanos); Marinor Brito (PSOL); Vivi Reis (PSOL); Nay Barbalho (PP); Patrícia Queiroz (PP); Neia Marques (PT); Alfredo Costa (PT); Gleisson (PSB); Rodrigo Moraes (PCdoB); Jorge Vaz (PRD).

Quais vereadores foram reeleitos em Belém?

John Wayne (MDB); Neném Albuquerque (MDB); Pablo Farah (MDB); Bieco (MDB); Renan Normando (MDB); Fábio Souza (MDB); Roni Gás (MDB); Blenda Quaresma (MDB); Tulio Neves (PSD); Pastora Salete (PSD); Higino (PSD); Zeca do Barreiro (União); João Coelho (PDT); Igor Andrade (Rede); Moa Moraes (PV); Lulu das Comunidades (PSDB); Augusto Santos (Republicanos).