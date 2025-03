Bolsonaro réu: políticos do Pará reagem à decisão do STF sobre tentativa de golpe

A decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado provocou reações imediatas entre os políticos do Pará nesta quarta-feira (26). De um lado, aliados classificaram o julgamento como uma perseguição política; do outro, adversários celebraram o avanço das investigações e o que consideram um passo importante pela responsabilização dos ataques à democracia.

Entre os aliados do ex-presidente, o deputado federal Éder Mauro (PL), presidente do partido no Pará, afirmou em publicação nas redes sociais que a decisão do STF “é uma tentativa clara de manipular a democracia”. Segundo ele, “uma eleição sem Bolsonaro é um golpe contra a vontade do povo de direita do Brasil”.

O deputado estadual Rogério Barra (PL-PA), filho de Éder Mauro, fez uma publicação compartilhada com o pai, declarando: “Eleição sem Bolsonaro é golpe!”.

Já o vereador Zezinho Lima (PL) publicou uma montagem com duas fotos de Bolsonaro – uma em um leito hospitalar e outra em pé, olhando o horizonte –, acompanhadas da legenda: “Já foi um por todos, agora somos todos por um. Todos pelo capitão!!! Doa a quem doer!”.

Oposição comemora decisão do STF

Enquanto isso, parlamentares da oposição no Pará comemoraram a decisão do Supremo. O deputado federal Airton Faleiro (PT) publicou em seu perfil no Instagram: “Cada vez mais perto da prisão! STF acaba de decidir que é #BolsonaroRéu!”.

A vereadora Marinor Brito (PSOL), por sua vez, celebrou: “Bolsonaro e seus capangas são oficialmente réus por tentativa de golpe de Estado! Grande dia!”.

Em nota publicada nas redes, o perfil oficial do PT no Pará afirmou: “A quadrilha que atentou contra a nossa democracia agora responde oficialmente na Justiça. Os crimes são graves e bem conhecidos: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. [...] Bolsonaro cometeu crimes contra a democracia e será responsabilizado. A Justiça está sendo feita!”

A Redação Integrada de O Liberal segue acompanhando a repercussão no cenário político paraense e trará atualizações com novas manifestações de parlamentares.