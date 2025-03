Bolsonaro acusa TSE de influenciar eleições a favor de Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se réu após o julgamento da primeira turma do STF, que ocorreu nesta quarta-feira, 26. Após a decisão judicial, Bolsonaro participou de uma coletiva de imprensa onde acusou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de influenciar a última eleição a favor do presidente Lula. "Não pude mostrar imagem do 7 de Setembro, de parte do meu discurso do ONU, o Lula ao lado de ditadores. Eu não pude mostrar nada", afirma. O ex-presidente reclama da campanha massiva que teve na época para que jovens tirassem o título de eleitor. "Essa faixa etária vota na esquerda. Só aí dá 2 milhões de votos de diferença".

Além disso, o ex-presidente voltou a criticar o modelo de votação brasileira e ainda relatou que o julgamento e as acusações contra ele eram graves e infundidas. "Parece que há algo pessoal contra mim e as acusações são muito graves e infundadas", afirmou.

Bolsonaro também citou que todo golpe tem um líder, no entanto, que seu nome não foi citado por nenhum participante do atentado, que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2022. "Golpe tem povo, mas tem tropa, armas e tem liderança. Dois anos de investigação e não descobriram quem, porventura, seria esse líder. Vi ontem, assisti hoje, o senhor Alexandre de Moraes dizer que assinaram ANPP. Ele disse que, no acordo, essas pessoas admitiram que estavam num golpe. 500 pessoas e ninguém sabia. Nesse acordo, ninguém cita meu nome. 500 pessoas e ninguém cita meu nome", diz Bolsonaro.